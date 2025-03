Καναδάς: Mείωση των δασμολογικών αντιποίνων εάν οι ΗΠΑ προσφέρουν περισσότερες εξαιρέσεις

Ο Καναδάς είναι πρόθυμος να μειώσει τα αντίποινά του στους αμερικανικούς δασμούς, εάν η κυβέρνηση Τραμπ μειώσει ορισμένους από τους δασμούς που έχει επιβάλει, δήλωσε την Τετάρτη (5/3) καναδική κυβερνητική πηγή.

A senior Canadian government source has confirmed that PM Trudeau is taking a hard line and told Trump today Canada won’t drop retaliation in exchange for a partial rollback of tariffs.

It’s all or nothing.

We either go back to our negotiated free trade agreement or we don’t. pic.twitter.com/68HQOwCazY

— Eric Vallillee 🇨🇦 (@Eric_M_V) March 5, 2025