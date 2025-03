Νότια Κορέα: Οβίδα πυροβολικού έπεσε σε σπίτι – Τουλάχιστον επτά τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν την Πέμπτη (6/3) έπειτα από πλήγμα με οβίδα που φέρεται να έπεσε σε σπίτι πολιτών στην πόλη Pocheon, στη Νότια Κορέα, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Seoul, δήλωσαν οι αρχές, σύμφωνα με το YonhapNews.

Breaking: Object presumed to be artillery shell lands in residential area in Pocheon, S. Korea. 7 injured (3 seriously) and multiple buildings damaged incl. church. Officials investigating if linked to nearby US-ROK military exercises and possible fighter jet weapons mishap. pic.twitter.com/L570RlGvL9

Αρκετά κτίρια στο χωριό καταστράφηκαν επίσης, ενώ διεξάγεται έρευνα για το από πού έπεσε η οβίδα.

Seven people were injured on Thursday (Mar. 6) after a shell reportedly landed on a civilian house in the city of #Pocheon, #SouthKorea, some 40 km north of the capital #Seoul, authorities said, according to @YonhapNews. Several buildings in the village were also destroyed. An… pic.twitter.com/pVbwEUzZ86

