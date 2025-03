Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης στους «8» για Λίβερπουλ και Μπάγερν

Η Μπάγερν «καθάρισε» από το πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν την πρόκριση στους «8» του Champions League (3-0), η Λίβερπουλ με ήρωα τον Άλισον έκανε τη «μεγάλη απόδραση» από το Παρίσι (1-0 την Παρί ΣΖ), ενώ με το ίδιο σκορ η Μπαρτσελόνα των 10 παικτών από το 22′ τιμώρησε για δεύτερη φορά την Μπενφίκα του Παυλίδη στο «Ντα Λουζ».

Αν ο πρώτος «εμφύλιος» των νοκ άουτ του Champions League, ο ισπανικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης άφησε «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς στο «Μετροπολιτάνο» μετά το 2-1 υπέρ της «βασίλισσας», ο δεύτερος, ο γερμανικός, μεταξύ Μπάγερν και Λεβερκούζεν δεν άφησε καμία αμφιβολία ενόψει… «Μπάι Αρένα».

Οι «Βαυαροί» με τα δύο γκολ του Χάρι Κέιν (έφτασε τα 31 από την έναρξη της περιόδου) επικράτησαν με 3-0 στην «Αλιάνζ Αρένα» των «ασπιρίνων» και, πλέον, η ρεβάνς της προσεχούς Τρίτης (11/3) είναι λίγο πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα.

Μάλιστα, με δεδομένο ότι νωρίτερα και η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Φέγενορντ με 2-0 κι αν δεν αλλάξει κάτι… δραματικά στις ρεβάνς σε «Σαν Σίρο» και «Μπάι Αρένα», τότε το ένα ζευγάρι της προημιτελικής φάσης είναι από σήμερα κιόλας γνωστό (Ίντερ-Μπάγερν).

Με 10 παίκτες από το 22′ (αποβολή Κουμπαρσί) η Μπαρτσελόνα κατάφερε να φύγει με τεράστιο «διπλό» από το «Ντα Λουζ» (1-0) επί της Μπενφίκα, που για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες ηττήθηκε από τους Καταλανούς στην έδρα της (είχε προηγηθεί το 5-4 στη League Phase της διοργάνωσης).

