Νότια Κορέα: Δραματικά πλάνα από την κατάρρευση γέφυρας – 4 νεκροί και 6 τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν την Τρίτη έπειτα από κατάρρευση σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου, νότια της Σεούλ στη Νότια Κορέα, ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στις 9:49 π.μ. (τοπική ώρα) στην Άνσεονγκ, περίπου 70 χλμ. από τη Σεούλ, όταν πέντε σκυροδετημένες κολώνες ύψους 50 μέτρων που υποστήριζαν τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου κατέρρευσαν η μία μετά την άλλη, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Κο Κιουνγκ-μαν, αξιωματικός της πυροσβεστικής στην Άνσεονγκ, δήλωσε ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι, και 6 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δούλευαν στη γέφυρα», είπε ο Κο σε τοπικά κανάλια. «Όλοι οι 10 ήταν πάνω στο οδόστρωμα… και έπεσαν και από τις δύο πλευρές όταν κατέρρευσε».

Τηλεοπτικές εκπομπές μετέδωσαν δραματικά πλάνα που δείχνουν το οδόστρωμα μιας επιβλητικής γέφυρας να καταρρέει στο εργοτάξιο.

