Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης υπερυψωμένης διάβασης στη Νότια Κορέα – Τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν τα ξημερώματα όταν κατέρρευσε υπερυψωμένη διάβαση σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Τσεονάν της Νότιας Κορέας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στο δυστύχημα θάφτηκαν από τα μπάζα οκτώ εργαζόμενοι με τις ομάδες διάσωσης να απεγκλωβίζουν τους τρεις εργάτες χωρίς τις αισθήσεις τους.

BREAKING: At least 3 construction workers killed, 5 injured after portion of highway overpass collapsed near Anseong, South Korea pic.twitter.com/7m0E8zktT4

