Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο επίκεντρο δράσης του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ

Ανοιχτή πρόσκληση σε καινοτόμες γυναικείες startups από όλη την Ελλάδα να υποβάλουν αίτηση ένταξης στα πρoγράμματα φιλοξενίας και υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας Θ.Ε.Α. απευθύνουν η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του Ε.Β.Ε.Α. και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών – Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.

Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, με αφορμή τη δημοσίευση της πρόσκλησης δήλωσε:

«Παρότι η θέση των γυναικών στον εργασιακό στίβο και το επιχειρείν είναι σήμερα σημαντικά καλύτερη από το παρελθόν, χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά. Για αυτό παρά την πρόοδο, δεν εφησυχάζουμε. Το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο επιχειρείν απευθύνει πρόσκληση σε γυναικείες start ups να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία τους μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω της πρόσβασης στην υλικοτεχνική υποδομή του ΕΒΕΑ, προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και μέσω ευκαιριών χρηματοδότησης και δικτύωσης.»

Ποιους αφορά:

Νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες στις οποίες τα μέλη τους αποτελούνται από γυναίκες σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Νεοφυείς καινοτόμες ΜμΕ με γυναίκες ιδρύτριες ή και συνιδρύτριες, καθώς και επιχειρήσεις στις οποίες οι γυναίκες κατέχουν την πλειοψηφία των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.

Οφέλη:

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι νεοφυείς γυναικείες επιχειρηματικές ομάδες και οι νεοφυείς καινοτόμες γυναικείες ΜμΕ από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α., περιλαμβάνουν:

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.

Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.

Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 28η Απριλίου, 2023.

Αίτηση:

Στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr υπάρχουν η αίτηση υποβολής πρότασης για την ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και οι οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served), από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Θ.Ε.Α.

Πληροφορίες – Επικοινωνία με τη Θερμοκοιτίδα Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ

Τηλέφωνο: 211 1036904 & 211 1036958, Γραμματεία της Θ.Ε.Α.

Ώρες: 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Email: [email protected]

Website: www.theathensincube.gr

Δείτε εδώ την παρουσίαση

Δείτε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος