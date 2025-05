Eurostat: Οι Έλληνες δούλεψαν περισσότερο στην Ευρώπη και το 2024 – Ποιες χώρες εργάζονται λιγότερες ώρες

Νέα έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα σε σχέση με τους πολίτες των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία του 2024 της Eurostat, οι Έλληνες κατέλαβαν τη πρώτη θέση στη λίστα της Ευρώπης όσον αφορά την υπερεργασία. Αναλυτικά:

Ωστόσο τις λιγότερες ώρες την εβδομάδα στην Ευρώπη δούλεψαν οι Ολλανδοί (με 32,1 ώρες) και οι Δανοί, Γερμανοί και Αυστριακοί (με 33,9 ώρες)

Αξιοσημείωτο είναι δε πως το 2024 καταγράφηκε η μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας στην ΕΕ.

Επίσης στην ίδια έρευνα γίνεται αναφορά και στους τομείς δραστηριότητας.

Όπως έδειξαν τα στοιχεία του 2024:

Τις περισσότερες πραγματικές ώρες εργασίας κατέγραψαν ο αγροτικός τομέας, η δασοκομία και η αλιεία (με 41,2) σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς,

Και ακολούθησαν η εξόρυξη και τα λατομεία (με 38,8 ώρες εργασίας) και οι κατασκευές (με 38,7 ώρες εργασίας).

Οι συντομότερες εργάσιμες εβδομάδες σημειώθηκαν σε δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδότες (26,7ώρες εργασίας ), στην εκπαίδευση (26,7 ώρες εργασίας ), στην εκπαίδευση και στην τέχνη (31,9 ώρες εργασίας )

In 2024, people aged 20-64 worked (both full and part time) an average of 36.0 hours per week in their main job.💼⏱️

Longest in:

🇬🇷Greece (39.8 hours)

🇧🇬Bulgaria (39.0)

Shortest:

🇳🇱Netherlands (32.1 hours)

🇩🇰Denmark, 🇩🇪Germany & 🇦🇹Austria (all 33.9)

👉 https://t.co/gpT55nZB9D pic.twitter.com/6kfggxGKJ1

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 14, 2025