Eurostat: Αύξηση 0,3% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και την ΕΕ το α’ τρίμηνο του 2025

Ασθενή ανάπτυξη κατέγραψε η ευρωζώνη και η ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat.

Euro area #GDP +0.3% in Q1 2025, +1.2% compared with Q1 2024: flash estimate from #Eurostat https://t.co/IAHm3CZbDc pic.twitter.com/RPsT882zdq

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 15, 2025