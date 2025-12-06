Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται έως τα τέλη Δεκεμβρίου

  • Οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου για το 2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 χωρίς πρόστιμο, εφόσον έχουν δηλώσει λάθος τη δαπάνη.
  • Στους κωδικούς 811-816 και 817-822 πρέπει να αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία, μαζί με ΑΦΜ ιδιοκτητών και αριθμό μισθωτηρίου.
  • Οι πληρωμές για όσους υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως 12 Δεκεμβρίου θα γίνουν έως 30 Δεκεμβρίου, ενώ για δηλώσεις έως 30 Δεκεμβρίου, οι πληρωμές θα γίνουν έως 15 Ιανουαρίου 2026. Απαραίτητη η δήλωση IBAN.
Φωτογραφία: Unsplash

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 χωρίς την επιβολή προστίμου και χωρίς πρόσθετο φόρο για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του έτους 2024 έχουν οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν το ορθό ποσό ενίσχυσης. Αυτό αφορά όσους έχουν  δηλώσει λάθος τη δαπάνη ενοικίου για το έτος 2024.

Επισημαίνεται πως στους κωδικούς 811-816  θα πρέπει αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία. Μάλιστα ο ενοικιαστής υποχρεούται να δηλώσει μόνο τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει, και ΟΧΙ και τα τυχόν οφειλόμενα ποσά.

Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.  Υπενθυμίζεται ότι, πλέον του ποσού, που έχει καταβάλει στο σύνολο του έτους, ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

Ποιοι πληρώνονται έως τις 30 Δεκεμβρίου

Διευκρινίζεται πως έως τις 30 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου που θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση  έως τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, θα πρέπει να το κάνουν  άμεσα, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

 

