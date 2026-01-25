Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Σύνοψη από το

  • Σε έξι διμηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί και φέτος από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού για το 2026. Δύο αλλαγές αναμένονται στην τρίτη διμηνιαία δόση (Μαΐου – Ιουνίου), η οποία θα καταβληθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
  • Η μία αλλαγή αφορά τον τρόπο φορολόγησης, καθώς θα «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον υπολογισμό του επιδόματος. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026 από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου.
  • Η δεύτερη αλλαγή σχετίζεται με την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων έως τον Ιούνιο του 2026, για μεγαλύτερη διαφάνεια. Σημειώνεται ότι τα ποσά του επιδόματος παιδιού παραμένουν αμετάβλητα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Σε έξι διμηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί και φέτος από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, δύο αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν, εκτός μεγάλου απροόπτου, στην καταβολή της τρίτης διμηνιαίας (Μαΐου – Ιουνίου) δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Οι αλλαγές

Αναλυτικά:

  • Η μία θα αφορά τον τρόπο φορολόγησης του επιδόματος, δηλαδή θα «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού του επιδόματος και όχι του φορολογικού έτους 2024, που θα ληφθούν υπόψη για την πρώτη διμηνιαία δόση. Αυτό σημαίνει πως ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει υποβάλει τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026 από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης, επισημαίνεται πως κάτι αντίστοιχο εφαρμόστηκε και πέρυσι, στο επίδομα παιδιού 2025.
  • Η άλλη αλλαγή σχετίζεται με τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το εν λόγω μέτρο αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2026 και θα αφορά τόσο το επίδομα παιδιού όσο και τη χορήγηση όλων των υπόλοιπων επιδομάτων, όπως αυτών του ΟΠΕΚΑ, της ΔΥΠΑ και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με άλλα λόγια, θα δημιουργηθεί μια ενιαία βάση στην οποία θα είναι «περασμένα» όλα τα παραπάνω επιδόματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγησή τους αλλά και καλύτερη διανομή των ποσών αυτών σε σχέση με σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, θα φανεί εάν με την ενεργοποίηση του μέτρου δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα μείνουν εκτός της παροχής.

Τι ισχύει με τα ποσά

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τα ποσά του επιδόματος παιδιού που χορηγούνται στους δικαιούχους δεν αλλάζουν και παραμένουν ως έχουν. Δηλαδή:

1) Εισοδηματική κατηγορία Α

  • Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό είναι 70 ευρώ τον μήνα.
  • Για το τρίτο παιδί και άνω το ποσό είναι 140 ευρώ.

2) Εισοδηματική κατηγορία Β

  • Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό είναι 42 ευρώ τον μήνα.
  • Για το τρίτο παιδί και άνω το ποσό είναι 84 ευρώ.

3) Εισοδηματική κατηγορία Γ

  • Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό είναι 28 ευρώ τον μήνα.
  • Για το τρίτο παιδί και άνω το ποσό είναι 56 ευρώ.

Διευκρινίζεται πως η εισοδηματική κατηγορία καθορίζεται σύμφωνα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό και το οποίο δηλώνεται στην εφορία.

Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από την κατηγορία αυτή, σε συνδυασμό με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχει μια οικογένεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί ο κρύος καιρός να σας αρρωστήσει – Tι φταίει στην πραγματικότητα;

Τι ομάδα αίματος έχετε; Απαντήστε σε αυτό το τεστ προσωπικότητας και αποκαλύψτε τι λέει η θεωρία ketsueki-gata για εσάς

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:39 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Τι ισχύει για τα Σούπερ Μάρκετ

Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν κανονικά, στο π...
01:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Ακρίβεια: Χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες – 3 στους 10 Έλληνες… φεσώνονται για να ζήσουν

Η νέα έκθεση της ΓΣΕΕ φέρνει στο φως τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες...
10:41 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Φοροδιαφυγή: Τα 3 νέα εργαλεία που εξετάζουν υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που θα τεθούν σε εφαρμογή εφέτος αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρ...
10:25 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Νέοι περιορισμοί στο Airbnb το 2026: Πότε χάνεται η άδεια μίσθωσης

Αυστηρότερο γίνεται από φέτος το κανονιστικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Για το 20...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι