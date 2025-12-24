ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου – Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές της επόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: