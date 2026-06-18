e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

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Oικονομία

πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αύριο, 19 Ιουνίου, ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως αύριο 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ πληρώνει 35.200.000 ευρώ σε 47.200 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αύριο, 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e- ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως αύριο  15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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