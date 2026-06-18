Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/6) – Πού θα δείτε Τσεχία – Νότια Αφρική και Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και αναμετρήσεις τένις και μπάσκετ. Οι αγώνες του Μουντιάλ, όπως η Τσεχία – Νότια Αφρική και η Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.