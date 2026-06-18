Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/6) – Πού θα δείτε Τσεχία – Νότια Αφρική και Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/06/2026):
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φαμπιάν Μαροζάν – Τέιλορ Φριτζ Χάλε
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Ίθαν Κουίν Χάλε
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Χάνφμαν Χάλε
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ράφαελ Κολινιόν – Ματία Μπελούτσι Χάλε
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου