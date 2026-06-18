Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (18/6) – Πού θα δείτε Τσεχία – Νότια Αφρική και Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει αγώνες ποδοσφαίρου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και αναμετρήσεις τένις και μπάσκετ. Οι αγώνες του Μουντιάλ, όπως η Τσεχία – Νότια Αφρική και η Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τους αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Τσεχία – Νότια Αφρική στις 19:00 και Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 22:00.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από το Χάλε και το ATP 500 Λονδίνο, καθώς και αγώνες μπάσκετ από την ACB Liga Endesa και τη Lega Basket Serie A.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/06/2026):

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φαμπιάν Μαροζάν – Τέιλορ Φριτζ Χάλε

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεν Σέλτον – Ίθαν Κουίν Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Γιανίκ Χάνφμαν Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ράφαελ Κολινιόν – Ματία Μπελούτσι Χάλε

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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