Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Σύνοψη από το

  • Το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) εκτιμάται πως θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ.
  • Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024. Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας και τύπων καταστημάτων.
  • Η έρευνα βασίστηκε σε επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις, καλύπτοντας τιμές από supermarkets, ειδικευμένα καταστήματα λιανικής και τη Βαρβάκειο αγορά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Χριστούγεννα

Το κόστος για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) εκτιμάται πως θα κυμανθεί φέτος από 111,97 έως 160,03 ευρώ, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Τα στοιχεία καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με key-informers της αγοράς, ενώ περιλαμβάνουν τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024. Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς (βλ. μεθοδολογικό σημείωμα).

Mετά την εορταστική περίοδο το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ: Πρωτοπόροι στη μοριακή απεικόνιση και στην πυρηνική ιατρική

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ για την καρδιαγγειακή υγεία-Οι προτάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος – Σε ποια είδη τραβούν… την ανηφόρα οι τιμές

Ενοίκια: Τι αλλάζει με τη νέα τροπολογία στην πληρωμή

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
11:53 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Ανατροπή για τα ενοίκια: Παράταση 3 μηνών για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας

Παράταση στην εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δίνε...
08:35 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Οφειλές προς το Δημόσιο: Τι απαντά το υπουργείο στα σενάρια για νέα ρύθμιση

Τέλος στα σενάρια για την υλοποίηση μιας νέας εξατομικευμένης ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο...
08:25 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Δώρο Χριστουγέννων: Έως αύριο η καταβολή του – Πώς υπολογίζεται και τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που δεν θα το λάβουν

Από χθες, Τετάρτη (17/12), άρχισε η εφαρμογή του εκτεταμένου προγράμματος πληρωμών με περισσότ...
07:19 , Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Φοροδιαφυγή: Ποιοι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα

Επιπλέον φόρους θα πληρώσουν το 2026 όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν συγκεντρώσει το 2025 ηλεκτρ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα