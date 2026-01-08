Μπρατάκος για αγρότες: Ευθεία απειλή για την οικονομία ο 48ωρος αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και κρίσιμων υποδομών

«Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πραγματικές και διαχρονικές πιέσεις: αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακές επιβαρύνσεις, αβεβαιότητα εισοδήματος. Τα αιτήματα για στήριξη είναι θεμιτά και πρέπει να συζητούνται σοβαρά» τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.

Όμως, συνεχίζει, «η απόφαση για 48ωρο αποκλεισμό του εθνικού οδικού δικτύου και κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια, τελωνεία και κόμβοι εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν αποτελεί μορφή διαλόγου. Αποτελεί ευθεία απειλή για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνική συνοχή».

«Κάθε ώρα αποκλεισμού του εθνικού δικτύου προκαλεί τεράστιο κόστος σε εξαγωγές, μεταφορές, τουρισμό, εφοδιασμό της αγοράς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία δυνατότητα να απορροφήσουν νέες απώλειες.

Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο μια μικρή ομάδα να επιβάλλει, μέσω αποκλεισμών, τη βούλησή της στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς ομηρίας.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Αν αυτά δεν κρίνονται επαρκή, η απάντηση είναι ο θεσμικός διάλογος και η τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση – όχι η παράλυση της χώρας.

Το ΕΒΕΑ ζητά από την Πολιτεία να διασφαλίσει άμεσα την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων και την προστασία κρίσιμων υποδομών, εφαρμόζοντας το νόμο με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία.

Η Ελλάδα χρειάζεται λύσεις, όχι αδιέξοδα. Χρειάζεται διάλογο, όχι αποκλεισμούς. Η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να είναι διαπραγματεύσιμες», σημειώνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

 

 

 

09:05 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

