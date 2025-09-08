ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ

Enikos Newsroom

οικονομία

Πιερρακάκης

Παρακολουθήστε απευθείας την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείτε το βίντεο:

 

11:18 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ» τόνισε μεταξύ άλλ...

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ» τόνισε μεταξύ άλλ...
09:23 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Με τις τιμές σε βασικά τρόφιμα ευρείας και ημερήσιας κατανάλωσης να διατηρούνται σε υψηλά επίπ...

Με τις τιμές σε βασικά τρόφιμα ευρείας και ημερήσιας κατανάλωσης να διατηρούνται σε υψηλά επίπ...
09:11 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Πότε θα δοθούν τα ποσά, τα οποία εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2019. Αναδρομικά ποσά που ξεπε...

Πότε θα δοθούν τα ποσά, τα οποία εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2019. Αναδρομικά ποσά που ξεπε...
07:53 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Σήμερα, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. θα εξειδικεύσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οι...

Σήμερα, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. θα εξειδικεύσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οι...
