Ανακαίνιση κατοικίας: Αρχίζουν εντός Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τα κλειστά σπίτια – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Έως τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση.

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Οικονομία

ανακαίνιση ακινήτου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρχίζουν εντός Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση.
  • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν αρχικά τα κλειστά σπίτια, που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025, και στη συνέχεια θα «τρέξει» το πρόγραμμα και για τις ανοιχτές κατοικίες.
  • Έως τις 30 Σεπτεμβρίου, εκδόθηκαν 94.000 βεβαιώσεις εκλεξιμότητας, εκ των οποίων οι περίπου 80.000 αφορούν ανοιχτά σπίτια και 14.000 κλειστά.

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Έως τις 20 Οκτωβρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» το οποίο συνδυάζει την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με την ήπια ενεργειακή τους αναβάθμιση. Εκτιμάται ότι μέσα από το πρόγραμμα θα ανακαινισθούν περισσότερες από 20.000 σπίτια.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αρχίζουν εντός Οκτωβρίου οι αιτήσεις για επιδοτήσεις έως 95% – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα, εντός Οκτωβρίου θα αρχίσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά σπίτια, που δεν κατοικήθηκαν το 2024 και το 2025, και στην συνέχεια θα «τρέξει» το πρόγραμμα και για τις ανοιχτές κατοικίες. Πρόγραμμα στο οποίο έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία, εκδόθηκαν 94.000 βεβαιώσεις εκλεξιμότητας, εκ των οποίων οι περίπου 80.000 αφορούν ανοιχτά σπίτια τα οποία κατοικούνται και 14.000 κλειστά, δηλαδή σπίτια που δεν κατοικούνται ενώ συνολικά την πλατφόρμα επισκέφθηκαν πάνω από 430.000 χρήστες.

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, τις επόμενες ημέρες, θα αφορά στην πρώτη φάση σπίτια τα οποία είναι κλειστά και στη δεύτερη φάση τα ανοιχτά.

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