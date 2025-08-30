Ακρίβεια: Έρχεται η νέα εφαρμογή για καταγγελίες φαινομένων κερδοσκοπίας με ένα «κλικ» από το κινητό

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

σούπερ μάρκετ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να τεθεί σε λειτουργία μια νέα εφαρμογή που ετοιμάζει η Γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Γράφει ο  Δημήτρης Χριστούλιας

Από το Φθινόπωρο οι καταναλωτές θα μπορούν να προχωρούν σε καταγγελίες για φαινόμενα κερδοσκοπίας με το πάτημα ενός κουμπιού από το κινητό τους τηλέφωνο.

Με στόχο να γίνουν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και υπηρεσίες πιο ανταγωνιστικές, εντός του Φθινοπώρου αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές μια νέα εφαρμογή για τα κινητά τους τηλέφωνα, μέσα από την οποία θα μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές Αρχές του υπουργείου Ανάπτυξης φωτογραφίες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση κινητοποίηση των ελεγκτών.

Ειδικότερα οι ελεγκτές του υπουργείου Ανάπτυξης, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία έχοντας μάλιστα την δυνατότητα να αποστέλλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.

Επίσης στο e-katanalotis θα υπάρχει πλέον ειδική ειδοποίηση με τα σημεία όπου καθημερινά θα διαμορφώνεται η χαμηλότερη τιμή ανά προϊόν.

Στους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να δημιουργήσει και τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στους καταναλωτές, όταν μειώνουν την ποσότητα των προϊόντων τους.

Μέτρα για την ακρίβεια

Το πιο σημαντικό «όπλο» που έχουν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές αφορά την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί.

Αναλυτικά εάν μια επιχείρηση έχει προβεί σε μια έκπτωση στα προϊόντα που πουλάει για παράδειγμα 10% ή τα διαθέτουν σε καθεστώς προσφοράς 1+1 δώρο, πρέπει να σταματήσει τις εν λόγω προωθητικές ενέργειες εάν προχωρήσει στην οποιαδήποτε ανατίμηση όσο μικρή και εάν είναι. Ένα μέτρο μάλιστα που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να μονιμοποιηθεί, μετά τις 30 Οκτωβρίου, καθώς οι εκπτώσεις και οι προσφορές αποτελούν την βασικότερη στρατηγική των εταιρειών για την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους.

Την ίδια στιγμή όμως παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου έχει δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης για το Καλάθι του Νοικοκυριού,  αλλά και σε μέτρα που αφορούν την ανακοίνωση τιμών οπωροκηπευτικών στις υπηρεσίες του υπουργείου.

 

 

