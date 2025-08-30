Θεσπρωτία: Σε ύφεση η φωτιά στην περιοχή Χόικα

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα της Θεσπρωτίας την Παρασκευή (29/8).

Θεσπρωτία: Φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Χόικα – Οι πρώτες εικόνες

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που έκαιγε σε δύσβατο σημείο, έχει οριοθετηθεί, έπειτα από ολονύχτιες προσπάθειες των δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Αυτή τη στιγμή παραμένουν κι επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Αν κριθεί απαραίτητο είναι πιθανό να υπάρξει με το πρώτο φως της ημέρας και επιχείρηση από εναέρια μέσα.

Δείτε βίντεο από το σημείο

 

