Θεσπρωτία: Φωτιά σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Χόικα – Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Θεσπρωτία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καεί σε δύσβατη περιοχή, με τους ανέμους να δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 22 με 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Δείτε βίντεο από το σημείο