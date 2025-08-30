Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν εγκλωβίστηκαν σε κτήριο περιφερειακού συμβουλίου το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ινδονησία: Διεθνής κατακραυγή για το δημόσιο μαστίγωμα δύο ομοφυλόφιλων ανδρών – Βίντεο-σοκ από τα 76 χτυπήματα που δέχθηκε ο καθένας

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι. Αφηγήθηκε πως διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

