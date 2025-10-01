ΑΑΔΕ: Προαιρετική επιλογή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει πλέον τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως και 31/12/2023 που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση αντί για τριμηνιαία.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε προαιρετική μεταβολή της φορολογικής περιόδου (από μηνιαία σε τριμηνιαία και αντιστρόφως), το διάστημα παραμονής είναι 12 μήνες από την κάθε μεταβολή.

Η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας την συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών και Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου & προθεσμία Δήλωσης.

16:37 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

