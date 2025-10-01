Στολίσκος για την Γάζα: Σε συναγερμό για πιθανή επίθεση από άλλα πλοία που έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής – Προειδοποίηση του Ισραήλ

Σε συναγερμό έχει τεθεί ο στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα, καθώς πάνω από 20 πλοία τον έχουν πλησιάσει σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τυνήσιοι διοργανωτές και συμμετέχοντες δήλωσαν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ότι το ισραηλινό ναυτικό κάλεσε μέσω ασυρμάτου όλους τους καπετάνιους του στολίσκου και τους ενημέρωσε ότι η συνέχιση του πλου προς τις ακτές της Γάζας και η προσπάθεια “παραβίασης του αποκλεισμού” θα θεωρηθεί “παραβίαση”, εκθέτοντας τους συμμετέχοντες σε σύλληψη και μεταχείριση σύμφωνα με το νόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλοία του στολίσκου βρίσκονται λίγο μετά το Πορτ Σάιντ.

EMERGENCY ALERT!!!! THE CREW OF THE #GlobalSumudFlotilla SHIP, THE ALMA, ARE CURRENTLY SITTING IN A CIRCLE ON THE DECK AWAITING AN IMMINENT INTERCEPTION!!! pic.twitter.com/QS5L3jq0sm — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Νωρίτερα ο στολίσκος με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γιατί ανέμενε ότι θα αναχαιτιστεί από το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, καθώς οι άνθρωποι που επέβαιναν στον στολίσκο ανέφεραν ότι πολλά πλοία, βρίσκονταν απέναντί τους σε απόσταση περίπου 20 μιλίων και πλησίαζαν.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει τους ακτιβιστές να μην πλησιάσουν στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας. Παρά τις εκκλήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να σταματήσει την πορεία του και τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, ο διεθνής στολίσκος για την Γάζα δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του και να ολοκληρώσει τον δηλωμένο του στόχο του να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ιστότοπο ιχνηλάτισης της αποστολής Global Sumud, πλοία από τον στολίσκο έπλεεαν βόρεια του Πορτ Σαϊντ, συνεχίζοντας την πορεία προς την Γάζα, σε απόσταση 110 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, απόσταση που ήταν ταξίδι μίας ημέρας για τον στολίσκο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις «τακτικές εκφοβισμού» που αποδίδει στο Ισραήλ.

Μια αντιπαράθεση μεταξύ σκαφών του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού ενδέχεται να συμβεί κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, η οποία ξεκινά με τη δύση του ηλίου σήμερα Τετάρτη και τελειώνει με τη δύση του ηλίου την Πέμπτη.

Η δημόσια ζωή στο Ισραήλ σταματά σε μεγάλο βαθμό κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.

EMERGENCY ALERT!!!!!! GRETA THUNBERG FROM THE #GlobalSumudFlotilla AMIDST INTERCEPTION BY ISRAELI NAVY SHIPS!!! THE #FLOTILLE IS ON HIGH ALERT!!! pic.twitter.com/iKJOi999ag — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Δείτε LIVE την θέση του στολίσκου ΕΔΩ