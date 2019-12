Της Εύας Οικονομάκη

«Το μέλλον είναι τώρα, ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί μια εθνική υπόθεση με τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες. Έχει πολλαπλασιαστική ισχύ για την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση εισοδημάτων. Στην πρώτη γραμμή για την αναπτυξιακή αναγέννηση βρίσκονται ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Έχουμε συγκροτήσει σχέδιο που θα περιλαμβάνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής" , επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης μιλώντας στο συνέδριο "Next Is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».