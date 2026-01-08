Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70%

Σύνοψη από το

  • Νέα αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς taxisnet τόσο οι εν ενεργεία δικαιούχοι όσο και οι νέοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς ρεύματος.
  • Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις του ΚΟΤ 2026 αναμένεται να είναι η Τρίτη, 15η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ όσοι δεν υποβάλουν εκ νέου αίτηση θα απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.
  • Δικαιούχοι είναι ευάλωτες ομάδες όπως πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και δικαιούχοι ΕΕΕ, με τον έλεγχο των αιτήσεων να γίνεται βάσει φορολογικής δήλωσης και εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ του 2025.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

ρεύμα

Νέα αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς taxisnet τόσο οι εν ενεργεία δικαιούχοι όσο και οι νέοι προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς ρεύματος για την κύρια κατοικία τους αλλά και να μην απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις του ΚΟΤ 2026 αναμένεται να είναι εκτός απροόπτου η Τρίτη, 15η Σεπτεμβρίου 2026. Σε κάθε περίπτωση η ΗΔΙΚΑ προβλέπεται να αναρτήσει το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα της https://www.idika.gr/kot// ποια θα είναι η ημερομηνία.

Tα «μυστικά»

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΟΤ του 2026 είναι τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αφορά μεταξύ άλλων:

  • Τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοια και γενικότερα ευπαθείς ομάδες κλπ.
  • Τις πολύτεκνες οικογένειες
  • Τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλά εισοδήματα,
  • Τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
  • Τους άστεγους πολίτες

Οι αιτήσεις

Ο έλεγχος των αιτήσεων του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών θα γίνει βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης του 2025, όσον τα αφορά εισοδήματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2025), όσον αφορά την ακίνητη περιουσία.

Ποιοι θα μείνουν εκτός

Δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ 2026:

  • Οι εν ενεργεία δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου που δεν θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για το ΚΟΤ 2026 και αυτό επειδή θα απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.
  • Και οι πολίτες που δεν θα πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις ένταξης σε κάποια από τις κατηγορίες του ΚΟΤ.

Τρόποι για να κάνετε οικονομία στο ρεύμα

Το enikonomia.gr παραθέτει ορισμένους από τους τρόπους για να κάνουν οι πολίτες οικονομία στο ρεύμα σύμφωνα με τους ειδικούς. Αναλυτικά:

Σωστή χρήση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών

  • Πλυντήριο παλαιάς τεχνολογίας: Το πλύσιμο των ρούχων θα πρέπει να γίνεται στους 30 βαθμούς.
  • Ψυγείο παλαιάς τεχνολογίας: Είναι αναγκαίο να γίνεται απόψυξη μια φορά τον μήνα.

Oι συμβατικές λάμπες θα πρέπει να αντικατασταθούν με Led.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και η τηλεόραση θα πρέπει να κλείνονται από τον διακόπτη.

 

