Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ σήκωσε το τρόπαιο της Super League στον ουρανό της Τούμπας.

Υπό τους ήχους του we are the champions των Queen ο Βιεϊρίνια, έχοντας στο πλάι του και τους άλλους δύο αρχηγούς του «δικέφαλου» ύψωσαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης το βαρύτιμο τρόπαιο και η νύχτα έγινε μέρα!

