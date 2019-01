Το δεύτερο Grand Slam της καριέρας της κατέκτησε η Ναόμι Οσάκα. Η 21χρονη τενίστρια από την Ιαπωνία, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε 2-1 σετ της Τσέχας Πέτρα Κβίτοβα (Νο 8), δίνοντας συνέχεια στο US Open που είχε κατακτήσει το 2018.

