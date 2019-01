Σπουδαία διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το ελληνικό μπάσκετ εν γένει. Ο super star των Μιλγουόκι Μπακς διανύει εξαιρετική σεζόν στο NBA έχοντας την ομάδα του στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην διοργάνωση.

Ο "Greek Freak" συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους (4.375.747) στην περιφέρειας της Ανατολής και έτσι θα δώσει το παρών στο All Star Game που θα διεξαχθεί στο Σάρλοτ στις 15-17 Φεβρουαρίου ως αρχηγός.

Οι δύο αρχηγοί θα επιλέξουν τους παίκτες που θα στελεχώσουν τις ομάδες τους χωρίς να υπάρχει περιορισμός με βάση τις περιφέρειες που αυτοί αγωνίζονται. Για πρώτη φορά μάλιστα η επιλογή θα γίνει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ΕSPN. Οι αναπληρωματικοί All-Stars θα γίνουν γνωστοί στις 31 Ιανουαρίου.

The Greek Freak, @Giannis_An34, selected STARTER and TEAM CAPTAIN for @NBAAllStar 2019!!#FearTheDeer | #NBAAllStar pic.twitter.com/gDobnQtvKP