Το ντουέτο "Let me be" δημιούργησαν η σύζυγος του Τομ Χανκς, Ρίτα Ουίλσον, ηθοποιός, παραγωγός αλλά και μουσικός, με τον frontman του συγκροτήματος "Μέλισσες" Χρήστο Μάστορα.

Οι δυο τους το παρουσίασαν στο πλαίσιο φεστιβάλ ενώ η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνις έδωσε συναυλία με το συγκρότημά της στο Summer Nostos Festival.

Όπως αποκάλυψε σχετικά με το ντουέτο, το ετοίμασαν με τον frontman από τις "Μέλισσες" εξ αποστάσεως, μέσω μηνυμάτων, skype και τηλεφωνικών κλήσεων και το παρουσίασαν για πρώτη φορά στη σκηνή.