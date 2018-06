Στινγκ: Ευχαριστώ τον Θεό για την Ελλάδα επειδή μας δείξατε τον δρόμο

Η εδώ και μήνες sold out παράστασή του, δίνεται στο πλαίσιο περιοδείας για την προώθηση της κοινής δισκογραφικής τους δουλειάς με τίτλο «44/876», το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι δύο καλλιτέχνες. Μαζί με τις τελευταίες μουσικές του αναζητήσεις και τα τζαμαϊκανά ηχοχρώματα, ο 67χρονος Στινγκ αποθεώθηκε στο ρωμαϊκό θέατρο κάτω από την Ακρόπολη τραγουδώντας τις επιτυχίες του από την μακρόχρονη πορεία του: «Englishman in New York», «Message in a Bottle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Desert Rose», «Every breath you take», «Fragile» .