Γεννήθηκε το 1943 στη Μπολόνια. Είναι τραγουδίστρια, χορεύτρια, παρουσιάστρια και ηθοποιός. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει ηχογραφήσει πολλά τραγούδια, ανάμεσα τους, το “Tuca Tuca”, το οποίο έγραψε για τον άντρα που αγάπησε, το “Tanti Auguri” (“Best Wishes”) και φυσικά το “A far l’amore comincia tu”, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία και ηχογραφήθηκε και σε αγγλική version με τίτλο “Do It, Do It Again”.