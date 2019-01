Εικόνες που μετέδωσε η μεξικανική τηλεόραση εμφανίζουν φλόγες ψηλά στον σκοτεινό ουρανό με τον αγωγό να φλέγεται στον δήμο Τλαουελίλπαν κοντά σε ένα διυλιστήριο βόρεια της Πόλης του Μεξικού.

Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει ξεκινήσει να λαμβάνει δραστικά μέτρα ενάντια στην ανεξέλεγκτη κλοπή καυσίμων, που η κυβέρνηση εκτιμά ότι κόστισε πέρσι στην χώρα περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια.

#BREAKING

Pipeline explosion in #Mexico : According to the #Hidalgo governor, at least 20 people dead and 50 wounded so far in the incidentpic.twitter.com/wzhdgy7nyt