«Έχουμε έλλειμμα περίπου 800 δισ. δολαρίων κάθε χρόνο στο Εμπόριο, δεν μπορεί να χάσουμε τον εμπορικό πόλεμο! Η Αμερική έπεσε θύμα κλοπής από τις άλλες χώρες για χρόνια, είναι ώρα να γίνουμε εξυπνότεροι» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ο λογαριασμός του από χρήστες που θέλησαν να απαντήσουν στη συγκεκριμένη ανάρτηση .

When you’re almost 800 Billion Dollars a year down on Trade, you can’t lose a Trade War! The U.S. has been ripped off by other countries for years on Trade, time to get smart!