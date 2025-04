Ύπνος: Το τεστ των 15 λεπτών που αποκαλύπτει εάν κοιμάστε όσο χρειάζεστε – Πώς να ξυπνάτε πιο εύκολα το πρωί, σύμφωνα με ειδικούς

Αναρωτιέστε αν σας λείπει ύπνος; Οι ειδικοί συνιστούν 7-9 ώρες ύπνου για κάθε υγιή ενήλικα. Ένα εύκολο τεστ των 15 λεπτών μπορεί να αποκαλύψει εάν κοιμάστε όσο χρειάζεστε τη νύχτα για να νιώθετε ξεκούραστοι και υγιείς.

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες ύπνου

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συνιστά ότι ένας υγιής ενήλικας χρειάζεται συνήθως περίπου 7 έως 9 ώρες ύπνου ανά νύχτα, αλλά αναγνωρίζει ότι διάφοροι παράγοντες όπως η ηλικία, η υγεία και οι προσωπικές ανάγκες, επηρεάζουν την ποσότητα ύπνου που χρειαζόμαστε. Κάποιοι άνθρωποι κοιμούνται περισσότερο από άλλους, οπότε πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κοιμάστε αρκετά;

Μια γυναίκα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, καθώς παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ξυπνάει στην ώρα της και κοιμάται αδιαφορώντας για όλα τα ξυπνητήρια της. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό @‌calebhammercomposer στο TikTok, η γυναίκα είπε: «Υποτίθεται ότι πρέπει να σηκώνομαι από το κρεβάτι στις 7:30 το πρωί και συνήθως ξυπνάω στη 1 το μεσημέρι… εξαρτάται απλώς από την ημέρα».

Το τεστ ύπνου των 15 λεπτών που αποκαλύπτει εάν κοιμάστε αρκετά

Η σταρ του TikTok Ann Russell (@annrussell03), συγγραφέας του «How To Save Money: A Guide to Spending Less While Still Getting the Most Out of Life», λέει ότι δίνει προτεραιότητα στον επαρκή ύπνο κάθε βράδυ πηγαίνοντας για ύπνο στις 7 ή 8 το βράδυ.

Απαντώντας στη γυναίκα που παραδέχτηκε ότι αργεί πάντα στη δουλειά της και κοιμάται αδιαφορώντας για τα ξυπνητήρια της, η Ann διατύπωσε τις αμφιβολίες της σχετικά με το πόσο αργά πηγαίνει για ύπνο το βράδυ. «Ναι, οι άνθρωποι έχουν προβλήματα ύπνου και υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Αρκετοί όμως δεν κοιμούνται όσο χρειάζονται. Υπάρχει ένας τρόπος να ελέγξετε αν κοιμάστε αρκετά».

Η μέθοδος της Ann απαιτεί μόλις 15 λεπτά και μπορεί να αποκαλύψει πόσο ξεκούραστοι είστε. Για να ελέγξετε εάν κοιμάστε αρκετά, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Κλείστε τις κουρτίνες σε ένα ήσυχο και άνετο δωμάτιο. Ξαπλώστε και κλείστε τα μάτια σας. Βάλτε ένα ξυπνητήρι για 15 λεπτά. Αν είστε ακόμα ξύπνιοι όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι: Κοιμάστε αρκετά. Αν σας ξυπνήσει το ξυπνητήρι: Δεν κοιμάστε αρκετά. Αν ξυπνήσετε πολύ αργότερα: Σίγουρα δεν κοιμάστε αρκετά.

Τι να κάνετε αν δεν κοιμάστε αρκετά

Η λύση για όσους αποτυγχάνουν στο παραπάνω τεστ ύπνου είναι να πηγαίνουν για ύπνο νωρίτερα. Η Ann μοιράζεται την εμπειρία της, εξηγώντας πώς χρειάστηκαν χρόνια για να κατανοήσει την ανάγκη της για περισσότερο ύπνο. Τώρα, πηγαίνει για ύπνο στις 9 ή 9:30 κάθε βράδυ και αναφέρει σημαντικά οφέλη στην ευεξία της, πέρα από την απλή ξεκούραση.

Παρομοίως, μια σταρ του TikTok αποκάλυψε ότι δεν χρησιμοποιεί ξυπνητήρι, αλλά ξυπνάει γύρω στις 5 το πρωί, νιώθοντας ξεκούραστη μέχρι τις 6 π.μ. Αυτή η συνήθεια, όπως λέει, την έχει φέρει σε αρμονία με τον κιρκάδιο ρυθμό της. Ωστόσο, ο κιρκάδιος ρυθμός δεν είναι στατικός. Ενώ ο φυσικός ρυθμός των περισσότερων ανθρώπων είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από 24 ώρες, οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, το Sleep Foundation τονίζει ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές στα πρότυπα ύπνου, με κάποιους να είναι φυσικά «πρωινοί τύποι» και άλλους «νυχτερινοί τύποι».

Ύπνος: Πώς να ξυπνάτε πιο εύκολα το πρωί

Το πρωινό ξύπνημα μπορεί να είναι πρόκληση. Αντί να ξυπνάτε κουρασμένοι, ίσως ξυπνάτε στη μέση ενός κύκλου ύπνου. Η Sleep Charity εξηγεί πώς να υπολογίσετε την ιδανική ώρα ύπνου για να ξυπνάτε πιο εύκολα και ανανεωμένοι.

Οι κύκλοι ύπνου διαρκούν περίπου 90 λεπτά και οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν πέντε κύκλους ανά νύχτα. Το ξύπνημα στη μέση ενός κύκλου οδηγεί σε αίσθημα νωθρότητας και αποπροσανατολισμού.

Υπολογισμός της ιδανικής ώρας ύπνου

Για να ξυπνήσετε στο τέλος ενός κύκλου, υπολογίστε αντίστροφα από την ώρα που θέλετε να σηκωθείτε.

7,5 ώρες ύπνου: 5 κύκλοι x 90 λεπτά/κύκλο = 450 λεπτά

6 ώρες ύπνου: 4 κύκλοι x 90 λεπτά/κύκλο = 360 λεπτά

9 ώρες ύπνου: 6 κύκλοι x 90 λεπτά/κύκλο = 540 λεπτά

Παράδειγμα

Αν θέλετε να ξυπνήσετε στις 7:00 π.μ., η ιδανική ώρα για ύπνο είναι περίπου στις 11:30 μ.μ. (7:00 π.μ. – 7,5 ώρες).

Συμβουλές για εύκολο πρωινό ξύπνημα