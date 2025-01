Ύπνος: Το Νο1 σνακ που πρέπει να τρώτε αργά το βράδυ εάν ταλαιπωρείστε από αϋπνία – Είναι πλούσιο σε μελατονίνη και μαγνήσιο

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του οργανισμού μας. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αϋπνία. Σύμφωνα με μελέτες, η διατροφή μας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου μας. Μία τροφή ξεχωρίζει για τις ευεργετικές της ιδιότητες, σε ό,τι αφορά τον ύπνο, καθώς είναι πλούσια σε μελατονίνη και μαγνήσιο.

Το Νο1 σνακ που προωθεί τον ύπνο, σύμφωνα με ειδικό

Ο ύπνος μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί το χειμώνα επειδή η περιορισμένη έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να διαταράξει σημαντικά το εσωτερικό ρολόι του σώματός μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εξασφαλίσετε έναν ξεκούραστο ύπνο. Μπορείτε να διατηρείτε ένα συνεπές πρόγραμμα ύπνου, να απολαμβάνετε το φως του ήλιου το πρωί και εξασκηθείτε στην χαλάρωση από το άγχος.

Ορισμένα σνακ, όταν καταναλώνονται πριν τον ύπνο, μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε. Ο ερευνητής εγκεφαλικής υγείας Marc Milstein, συγγραφέας του βιβλίου «The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia», δήλωσε ότι «μερικές απλές προσαρμογές» στην διατροφή σας τη νύχτα μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο σας.

Μία από τις προτάσεις του ειδικού για καλύτερο ύπνο, είναι η κατανάλωση βρώμης. «Η βρώμη είναι μια μορφή σύνθετου υδατάνθρακα. Δεν προκαλεί απότομη άνοδο ή πτώση του σακχάρου στο αίμα», εξήγησε ο Milstein σε ανάρτησή του, στο Instagram.

«Τώρα γνωρίζουμε ότι πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τις αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα μπορεί να οφείλονται στην πτώση ή την άνοδο του σακχάρου στο αίμα, επομένως συνειδητοποιούμε ότι η βρώμη είναι μια εξαιρετική επιλογή», είπε ο ειδικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr. Marc Milstein (@drmarcmilstein)

Τα οφέλη από την κατανάλωση βρώμης το βράδυ – Άλλες τροφές που προάγουν τον ύπνο

Η βρώμη περιέχει μελατονίνη, την ορμόνη που προάγει τον ύπνο. Επίσης, περιέχει φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στο αίσθημα πληρότητας, καθώς και μαγνήσιο, το οποίο χαλαρώνει τους μύες.

Ο Milstein επίσης προτιμά τις μπανάνες και τα αμύγδαλα πριν από τον ύπνο, τα οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, και το γιαούρτι όταν είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.

Το Johns Hopkins Medicine υποστηρίζει ότι η κατανάλωση τοστ ολικής αλέσεως ή ενός μπολ με βρώμη, πριν από τον ύπνο, δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να χωνευτούν. Επίσης, προκαλούν την απελευθέρωση της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που θεωρείται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου.

Η Abbey Sharp, διαιτολόγος με έδρα το Τορόντο, λατρεύει να φτιάχνει πριν από τον ύπνο, ένα μπολ με βρώμη, σπόρους κάνναβης, γάλα, μια πρέζα αλάτι, μια ώριμη μπανάνα, μια κουταλιά αμυγδαλόψιχα, κεράσια πλούσια σε μελατονίνη και μια πρωτεϊνική μπάρα.

«Οι φυτικές ίνες και οι πρωτεΐνες είναι τα κλειδιά για ένα χορταστικό σνακ πριν τον ύπνο που θα σας κρατήσει χορτάτους όλη τη νύχτα για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας», σημείωσε η Sharp σε ανάρτησή της στο TikTok.

«Μου αρέσει επίσης να προσθέτω ξινά κεράσια και αμυγδαλόψιχα για γεύση (συν υγιεινά λιπαρά), αλλά και λόγω των αποδεδειγμένων πλεονεκτημάτων τους για έναν καλό ύπνο», πρόσθεσε η ειδικός.