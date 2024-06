Ύπνος: Πώς να κοιμάστε σαν εκατομμυριούχος – 4 μυστικά από έναν ειδικό στη μακροζωία

Ένας εκατομμυριούχος μοιράζεται τις συμβουλές του για να εξασφαλίσετε έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Ο 63χρονος Peter Diamandis, επενδυτής μακροζωίας και ιδρυτής του XPrize, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διοργανώνει διαγωνισμούς για να εμπνεύσει τους ανθρώπους να κάνουν τεχνολογικές καινοτομίες για το καλό της ανθρωπότητας, πιστεύει ότι ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη συνολική ευεξία.

Ο Diamandis, συγγραφέας του βιβλίου “Longevity: Your Practical Playbook on Sleep, Diet, Exercise, Mindset, Medications, and Not Dying from Something Stupid”, μοιράστηκε ορισμένες από τις κορυφαίες συμβουλές του για έναν υπέροχο βραδινό ύπνο:

Δημιουργήστε το τέλειο περιβάλλον ύπνου

Πάρτε μια μάσκα ματιών

Δοκιμάστε ένα προστατευτικό μασελάκι για να σταματήσετε το ροχαλητό

Τηρήστε ένα πρόγραμμα

Μην αμελείτε τη δημιουργία του ιδανικού περιβάλλοντος για τον ύπνο. Αρχικά, το να διατηρείτε το δωμάτιο σας δροσερό μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα τη νύχτα.

Το Sleep Foundation αναφέρει ότι η βέλτιστη θερμοκρασία για ύπνο είναι μεταξύ 18 και 20 βαθμών Κελσίου, αλλά ο Diamandis προτιμά το δωμάτιό του πιο κρύο. Ρυθμίζει τον θερμοστάτη του στους 17 βαθμούς Κελσίου κάθε βράδυ. Έχει επενδύσει επίσης σε ένα ειδικό μαξιλάρι ρύθμισης θερμοκρασίας.

Λέγεται ότι ο Elon Musk, ο Mark Zuckerberg, ο Tim Ferris, πρωταθλητές CrossFit, επαγγελματίες ποδηλάτες και ορισμένοι οδηγοί της Formula 1 είναι επίσης θαυμαστές του μαξιλαριού ρύθμισης θερμοκρασίας.

Αποκτήστε μια μάσκα ματιών

Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, μια μάσκα ματιών μπορεί να σας βοηθήσει. Ο Diamandis δήλωσε ότι το αγαπημένο του αξεσουάρ για καλύτερο ύπνο είναι μια μάσκα ματιών αξίας 35 δολαρίων. «Αποκλείει ουσιαστικά όλο το φως», εξήγησε ο ειδικός.

Δοκιμάστε ένα ειδικό μασελάκι για να σταματήσετε το ροχαλητό

Αναπνεύστε εύκολα και δοκιμάστε ένα ειδικό μασελάκι. Ενώ οι συσκευές συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) χρησιμοποιούνται για την υπνική άπνοια και το ροχαλητό, ο Diamandis προτιμά ένα ειδικό προστατευτικό για το στόμα. «Χρησιμοποιώ μια συσκευή προώθησης της κάτω γνάθου, η οποία αποτελείται από έναν επάνω και έναν κάτω νάρθηκα», είπε ο εδικός. «Αυτό σπρώχνει ελαφρώς το σαγόνι προς τα εμπρός, ανοίγοντας έτσι τους αεραγωγούς σας».

Ανέφερε επίσης ότι εκτός από τη μείωση του ροχαλητού, το μασελάκι τον εμποδίζει να τρίζει τα δόντια του και του προσφέρει μια «αίσθηση άνεσης».

Τηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου

Αν θέλετε να βελτιώσετε την υγιεινή του ύπνου σας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Το να πηγαίνετε για ύπνο νωρίς και περίπου την ίδια ώρα κάθε βράδυ μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε ένα πρόγραμμα για βέλτιστο ύπνο. «Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είμαι στο κρεβάτι και να κοιμάμαι μέχρι τις 9:30, γιατί θα ξυπνήσω κάποια στιγμή μεταξύ 5:30 και 6 το πρωί», είπε ο Diamandis.

Ο Diamandis δεν είναι ο μόνος πλούσιος που επιδιώκει την αιώνια ζωή και μοιράζεται το πρόγραμμα ύπνου του. Ο μεγιστάνας Bryan Johnson, ο οποίος έγινε πρωτοσέλιδο για το αντιγηραντικό του πρόγραμμα των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει επίσης αποκαλύψει τη αυστηρή του ρουτίνα του ύπνου του.