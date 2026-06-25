Ύπνος: Πώς η κατανάλωση καρυδιών επηρεάζει την ποιότητα της ξεκούρασής σας – Τι έδειξε μελέτη

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Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου και ορισμένες τροφές φαίνεται να προσφέρουν ιδιαίτερα οφέλη. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα καρύδια, τα οποία περιέχουν φυσικές ουσίες που συμβάλλουν στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου και εγρήγορσης. Τα αποτελέσματα μελέτης δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πώς μελέτησαν οι ερευνητές τη σχέση ανάμεσα στα καρύδια και τον ύπνο

Η κατανάλωση καρυδιών πριν τον ύπνο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη νυχτερινή σας ξεκούραση. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε μελατονίνη μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πολύ πιο γρήγορα.

Για να εξετάσουν τη σύνδεση μεταξύ των καρυδιών και του ύπνου, οι ερευνητές επιστράτευσαν 76 νεαρούς ενήλικες, ηλικίας 20-35 ετών, για να συμμετάσχουν σε μια κλινική δοκιμή διάρκειας 18 εβδομάδων.

Στην πρώτη φάση αυτής της μελέτης του 2025, η οποία διήρκεσε οκτώ εβδομάδες, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Η πρώτη ομάδα κατανάλωνε 40 γραμμάρια καρύδια μαζί με το δείπνο της καθημερινά.

Η δεύτερη ομάδα δεν κατανάλωνε καθόλου καρύδια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δόθηκε οδηγία σε όλους τους συμμετέχοντες να μην καταναλώνουν άλλους τύπους ξηρών καρπών. Μετά από μια ενδιάμεση περίοδο διακοπής δύο εβδομάδων, οι ομάδες αντάλλαξαν ρόλους.

Οι δείκτες που παρακολούθησαν οι ειδικοί στην μελέτη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες έδιναν δείγματα ούρων για τη μέτρηση της παραγωγής μελατονίνης. Επίσης, για επτά συνεχόμενες ημέρες σε κάθε φάση, φορούσαν ειδικές συσκευές παρακολούθησης στον καρπό (wrist trackers) που κατέγραφαν:

Τα μοτίβα του ύπνου τους

Τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας

Τη θερμοκρασία του δέρματος

Την έκθεση στο φως

Τέλος, η αξιολόγησή τους έγινε με βάση μια παγκόσμια κλίμακα ποιότητας ύπνου, η οποία μέτρησε τέσσερις βασικές παραμέτρους:

Λανθάνων χρόνος ύπνου (ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να αποκοιμηθεί).

Αποδοτικότητα ύπνου (το ποσοστό του χρόνου που ο συμμετέχων ήταν όντως κοιμισμένος σε σχέση με τον συνολικό χρόνο στο κρεβάτι).

Αριθμός αφυπνίσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συνολικός χρόνος που παρέμεναν ξύπνιοι μετά την πρώτη φορά που αποκοιμήθηκαν.

Ποια ήταν τα οφέλη από την κατανάλωση καρυδιών

Κατά τη φάση όπου οι συμμετέχοντες έτρωγαν καρύδια, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην παραγωγή μελατονίνης το βράδυ. Επιπλέον, χρειάζονταν λιγότερο χρόνο για να αποκοιμηθούν, συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία στη συνολική ποιότητα ύπνου και ανέφεραν λιγότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη είχε ορισμένους περιορισμούς. Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό και η χρηματοδότηση προήλθε από την Επιτροπή Καρυδιών της Καλιφόρνια (California Walnut Commission), αν και οι συγγραφείς δήλωσαν ότι ο οργανισμός δεν επηρέασε τον σχεδιασμό της μελέτης ή την ερμηνεία των δεδομένων.

Επειδή οι συμμετέχοντες γνώριζαν αν έτρωγαν καρύδια ή όχι, οι προσδοκίες τους ίσως να επηρέασαν τα αποτελέσματα. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν λάβει οδηγίες να ακολουθούν Μεσογειακή διατροφή κατά τη διάρκεια της δοκιμής, πράγμα που σημαίνει ότι και άλλες υγιεινές τροφές ενδέχεται να συνέβαλαν στη βελτίωση του ύπνου τους.

Γιατί τα καρύδια βοηθούν να κοιμηθείτε καλύτερα

Αν και η μελέτη έχει κάποιους περιορισμούς, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση καρυδιών βελτιώνει πραγματικά την ποιότητα του ύπνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην περιεκτικότητα των συγκεκριμένων ξηρών καρπών σε πολύτιμες ορμόνες και αμινοξέα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα επίπεδα των συστατικών που βοηθούν τον ύπνο στα καρύδια, καταγράφοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάθε μερίδα περιέχει κατά μέσο όρο 84,6 χιλιοστόγραμμα (mg) τρυπτοφάνης και 118 νανογραμμάρια (ng) μελατονίνης, με την αναλογία τρυπτοφάνης προς ανταγωνιστικά αμινοξέα (CAA) να διαμορφώνεται στο 0,058.

Ο ρόλος της τρυπτοφάνης και της μελατονίνης

Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι καθοριστικός για μια σωστή νυχτερινή ξεκούραση:

Τρυπτοφάνη : Όπως εξήγησε στο περιοδικό Health η Dr. Daniella Marchetti , ψυχολόγος με εξειδίκευση στην ιατρική του ύπνου, η τρυπτοφάνη αποτελεί το «βιοχημικό σημείο εκκίνησης» για τη σύνθεση της σεροτονίνης και της μελατονίνης, οι οποίες ρυθμίζουν τον κύκλο του ύπνου.

: Όπως εξήγησε στο περιοδικό Health η , ψυχολόγος με εξειδίκευση στην ιατρική του ύπνου, η τρυπτοφάνη αποτελεί το «βιοχημικό σημείο εκκίνησης» για τη σύνθεση της σεροτονίνης και της μελατονίνης, οι οποίες ρυθμίζουν τον κύκλο του ύπνου. Μελατονίνη: Είναι γνωστή ως η «ορμόνη του ύπνου» για έναν πολύ καλό λόγο. Τα επίπεδά της αυξάνονται το βράδυ για να στείλουν σήμα στον οργανισμό ότι νύχτωσε. Η κατανάλωση τροφών με μελατονίνη ενισχύει αυτά τα σήματα, προετοιμάζοντας το σώμα για χαλάρωση.

Η σημασία της αναλογίας CAA

Η αναλογία της τρυπτοφάνης προς τα ανταγωνιστικά αμινοξέα (CAA) παίζει επίσης σπουδαίο ρόλο.

«Όταν πολλά αμινοξέα ανταγωνίζονται για να περάσουν από την “πύλη” του εγκεφάλου, η τρυπτοφάνη συνήθως χάνει τη μάχη», σημειώνει η Dr. Marchetti. «Μια υψηλή αναλογία CAA σημαίνει ότι η τρυπτοφάνη έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό».

Αξίζει να προσθέσετε τα καρύδια στη βραδινή σας ρουτίνα;

Υπάρχουν ήδη αμέτρητοι λόγοι για να φάτε καρύδια, όπως η προστασία της καρδιάς και η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών. Η καταπολέμηση της αϋπνίας έρχεται απλώς να προστεθεί σε αυτούς.

Ωστόσο, η Dr. Marchetti ξεκαθαρίζει: «Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα καρύδια είναι μια τροφή που προάγει τον ύπνο, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν υποκατάστατο για τη θεραπεία της κλινικής αϋπνίας αυτή τη στιγμή».

Πότε και πόσα καρύδια πρέπει να τρώτε

Αν θέλετε να εντάξετε τα καρύδια στη βραδινή σας ρουτίνα, η ειδικός συνιστά:

Ποσότητα: 30-40 γραμμάρια (περίπου μια μικρή χούφτα).

Timing: Καταναλώστε τα μετά το δείπνο ή ως σνακ πριν τον ύπνο.

Αυτός ο χρονισμός είναι ιδανικός, καθώς το σώμα χρειάζεται περίπου 2-3 ώρες μετά την κατανάλωση για να σημειώσει αύξηση στα επίπεδα της μελατονίνης.