«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Την στρατηγική προσέγγιση για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα επείγοντα χειρουργεία παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews, και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου “Υγεία Πάνω Απ΄ολα”, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

“Η αναμονή στα επείγοντα χειρουργεία (Γεννηματάς, Ευαγγελισμός κ.α.) έχει έναν μέσο χρόνο αναμονής από 6-8 ώρες που είναι πάρα πολύ ψηλός. Από 1η Νοεμβρίου ξεκινήσαμε το σύστημα συνεφημέρευση, θα έχουμε πολλές προσλήψεις γιατρών για τα ΤΕΠ Νοσοκομείων, ετοιμάζουμε και μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που θα ανακοινώσω το Φεβρουάριο, και θα προσλάβουμε περισσότερους από 500 τραυματιοφορείς. Όλα αυτά θα μειώσουν δραματικά τον χρόνο αναμονής” επεσήμανε ο υπουργός χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Όπως τόνισε, υπάρχει προγραμματισμός σε εξέλιξη. “Υπάρχει πτώση 35% σε σχέση με πριν από 4 χρόνια αλλά παραμένουμε από τις χειρότερες χώρες. Είναι δείκτης που μας ενδιαφέρει πολύ”. Επιπροσθέτως, υπογράμμισε ότι όλες οι κτιριακές αναβαθμίσεις τρέχουν απολύτως εντός προγράμματος με σημαντικές εργασίες ανακαινίσεων μεγάλων νοσοκομείων της χώρας.

Επισήμανε την σημασία των προσλήψεων στον χώρο της Υγείας, τονίζοντας ότι οι εάν θέσεις που προκηρύσσονται μένουν κενές, τότε θα επανακηρύσσονται άμεσα.

Αναφέρθηκε και στην καταπολέμηση των κυκλωμάτων υπερσυνταγογράφησης, τονίζοντας ότι οι έρευνες του Υπουργείου έχουν ευρήματα. “Την εποχή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν έχει νόημα να δημιουργήσεις τεχνητή ζήτηση. Λόγω της ψηφιοποίησης, μπορούμε να τα εντοπίσουμε όλα”. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί πηγαίνουν πολύ καλά καθώς οι αγορές για τα εμβόλια κατά της γρίπης και του Covid έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες.

