Θεμιστοκλέους για την γρίπη: Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αρχικά αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα τους στις επόμενες εκλογές στην ανατολική Αττική, η οποία ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα.

Σε ό,τι αφορά την γρίπη η οποία σαρώνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ανησυχεί και την Ελλάδα, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «ο εμβολιασμός είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2 εκ. πολίτες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στα ραντεβού που κλείνουν οι πολίτες στα νοσοκομεία, υποστηρίζοντας ότι πλέον η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά τον χρόνο που χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για ορισμένες ειδικότητες γιατρών είτε δεν έβρισκες να κλείσεις ραντεβού, είτε χρειαζόσουν 8-12 μήνες, ενώ τώρα κλείνεις την ίδια μέρα ή έσω μέσα στην εβδομάδα.

«Ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα, πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου στις 9 ώρες, τώρα έχει πέσει στις 4,5 και είμαστε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας.