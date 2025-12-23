Θεμιστοκλέους για την γρίπη: Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας

  • Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε στην γρίπη, τονίζοντας ότι «ο εμβολιασμός είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2 εκ. πολίτες».
  • Αναφέρθηκε στις αλλαγές στα ραντεβού των νοσοκομείων, υποστηρίζοντας ότι πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών.
  • Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας επεσήμανε ότι «ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα, πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου στις 9 ώρες, τώρα έχει πέσει στις 4,5 και είμαστε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο».
Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και αρχικά αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα τους στις επόμενες εκλογές στην ανατολική Αττική, η οποία ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα.

Σε ό,τι αφορά την γρίπη η οποία σαρώνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ανησυχεί και την Ελλάδα, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι «ο εμβολιασμός είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πάνω από 2 εκ. πολίτες».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στα ραντεβού που κλείνουν οι πολίτες στα νοσοκομεία, υποστηρίζοντας ότι πλέον η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά τον χρόνο που χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για ορισμένες ειδικότητες γιατρών είτε δεν έβρισκες να κλείσεις ραντεβού, είτε χρειαζόσουν 8-12 μήνες, ενώ τώρα κλείνεις την ίδια μέρα ή έσω μέσα στην εβδομάδα.

«Ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα, πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου στις 9 ώρες, τώρα έχει πέσει στις 4,5 και είμαστε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας.

