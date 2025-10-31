Ηπατική νόσος: Τα 3 απροσδόκητα σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα στο συκώτι, σύμφωνα με ειδικούς

Η ηπατική νόσος είναι μια δυνητικά θανατηφόρα πάθηση, η οποία συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα στα πρώιμα στάδια. Ορισμένα ασυνήθιστα προειδοποιητικά σημάδια που ενδέχεται να εμφανιστούν στα χέρια μπορεί να υποδεικνύουν πρόβλημα στο συκώτι. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να παραμένετε σε επαγρύπνηση για αυτά τα συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν χρόνια ηπατική νόσο ή κίρρωση του ήπατος.

Ο ζωτικός ρόλος του ήπατος και η σιωπηλή ασθένεια

Το ήπαρ είναι ζωτικό όργανο που εκτελεί πάνω από 500 ζωτικές λειτουργίες — μεταξύ άλλων, μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια και απομακρύνει τοξίνες από το αίμα μας. Επομένως, οποιοδήποτε πρόβλημα στο ήπαρ ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες.

Το πιο ανησυχητικό με την ηπατική νόσο (είτε προκαλείται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είτε από συσσώρευση λίπους στο συκώτι) είναι ότι συνήθως δεν εμφανίζει συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Τα συμπτώματα αρχίζουν να γίνονται αντιληπτά όταν η λειτουργία του ήπατος αρχίσει να μειώνεται σημαντικά, δηλαδή στα τελευταία στάδια της νόσου.

Η Cleveland Clinic εξηγεί: «Ίσως αρχίσετε να παρατηρείτε περισσότερα συμπτώματα όταν η λειτουργία του ήπατος αρχίζει να φθίνει. Αυτό συμβαίνει στα προχωρημένα στάδια της ηπατικής νόσου. Ένα από τα πρώτα “παρενέργειες” της φθίνουσας λειτουργίας του ήπατος είναι ότι η ροή της χολής παρεμποδίζεται στον χοληφόρο πόρο. Το ήπαρ δεν παράγει ή δεν μεταδίδει τη χολή αποτελεσματικά προς το λεπτό έντερο. Αντίθετα, η χολή αρχίζει να διαρρέει στην κυκλοφορία του αίματος».

Αυτό μπορεί να προκαλέσει:

Ίκτερο (κίτρινη χροιά στα μάτια και στο δέρμα)

Σκούρα ούρα

Ανοιχτόχρωμα κόπρανα

Δυσκολίες στην πέψη, ειδικά με τα λιπαρά

Απώλεια βάρους και μυϊκή ατροφία

Δυσάρεστη αναπνοή

Ήπια εγκεφαλική διαταραχή (ηπατική εγκεφαλοπάθεια)

Κνησμός (φαγούρα στο δέρμα, χωρίς εμφανές εξάνθημα)

Καθώς η ηπατική νόσος εξελίσσεται, μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος, τα επίπεδα ορμονών, ακόμη και να οδηγήσει σε υποσιτισμό. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να εκδηλωθούν στο δέρμα και στα νύχια.

Τρία χαρακτηριστικά σημάδια στα χέρια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Πληκτροδακτυλία (Nail clubbing)

Κόκκινες παλάμες (Red palms)

Νύχια τύπου Terry (Terry’s nails)

Πληκτροδακτυλία (Nail clubbing)

Η κατάσταση αυτή μπορεί να κάνει τα νύχια να φαίνονται πιο φαρδιά ή διογκωμένα, «σαν ανάποδο κουτάλι». Η Cleveland Clinic αναφέρει: «Το nail clubbing μπορεί να επηρεάσει κάποια ή όλα τα νύχια. Συχνά ξεκινά από τον αντίχειρα και τον δείκτη πριν επεκταθεί και σε άλλα νύχια».

Αυτό μπορεί να προκληθεί από κίρρωση του ήπατος, καθώς θεωρείται ότι συμβαίνει επειδή η κίρρωση μπορεί να προκαλέσει αυξημένη ροή αίματος στα δάχτυλα, διαστέλλοντας τις φλέβες.

Κόκκινες παλάμες (Red palms)

Το British Liver Trust αναγνωρίζει τις «κοκκινωπές παλάμες» ως πρώιμο σημείο κίρρωσης. Η Medical News Today αναφέρει ότι οι παλάμες μπορεί επίσης να αισθάνονται θερμές αλλά δεν θα είναι διογκωμένες, επώδυνες ή κνησμώδεις.

Περίπου 23 % των ατόμων με κίρρωση θα αναπτύξουν κόκκινες παλάμες, γνωστές ιατρικά ως παλμική ερύθημα (palmar erythema). Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας; του Ηνωμένου Βασιλείου) αναφέρει: «Κοκκινωπές, ακανόνιστες παλάμες — η ερυθρότητα μπορεί να είναι πιο δύσκολο να φανεί σε σκούρο ή μαύρο δέρμα». Η ερυθρότητα οφείλεται σε διαστολή των τριχοειδών των παλαμών λόγω κυκλοφορικών και ορμονικών αλλαγών.

Νύχια τύπου Terry (Terry’s nails)

Τα Terry’s nails είναι μια κατάσταση όπου το μεγαλύτερο μέρος του νυχιού φαίνεται λευκό, παρόμοιο με ματ γυαλί, με μόνο μια λεπτή καφέ ή ροζ ζώνη στην άκρη. Η Cleveland Clinic εξηγεί: «Τα άτομα με Terry’s nails δεν έχουν το μισοφέγγαρο (lunula) κοντά στο πετσόχρονο δέρμα. Αντίθετα, σχεδόν ολόκληρο το νύχι φαίνεται ξεπλυμένο».

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου 25,6 % των ασθενών με κίρρωση παρουσιάζουν Terry’s nails. Η κατάσταση αυτή πήρε το όνομά της από τον ερευνητή Richard Terry, που διαπίστωσε ότι περίπου 8 στους 10 ασθενείς με κίρρωση είχαν αυτά τα λευκά νύχια.

Άλλα σημάδια της ηπατικής νόσου στο δέρμα και τα νύχια:

Αγγειώματα (“spider angiomas”) — κόκκινα σημάδια με ακτίνες σαν ιστός αράχνης

Μικρά κόκκινα στίγματα στο δέρμα (πετέχειες)

Μικροί κίτρινοι όγκοι από εναποθέσεις λίπους στο δέρμα ή στα βλέφαρα

Ευκολία για αιμορραγίες και μελανιές

Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας; του Ηνωμένου Βασιλείου) επισημαίνει και κάποια άλλα σημάδια της ηπατικής νόσου:

Διαρκής κόπωση και αδυναμία

Απώλεια όρεξης – που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους

Μείωση της λίμπιντο

Ίκτερος (κιτρίνισμα δέρματος & λευκών των ματιών)

Κνησμός

Ναυτία ή εμετός

Πόνος στην κοιλιά

Οίδημα στην κοιλιά, στα πόδια, στους αστραγάλους ή στα πέλματα

Τρέμουλο στα χέρια

Δυσκολία στην ομιλία

Σύγχυση ή δυσκολία συγκέντρωσης

Εμετός με αίμα

Πολύ σκοτεινά ή μαύρα κόπρανα

Εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ζητήσετε άμεσα ιατρική αξιολόγηση.