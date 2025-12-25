Hangover: Η τροφή που πρέπει να τρώτε πάντα πριν από το ποτό για να το αποφύγετε, σύμφωνα με γιατρό

Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ξυπνάτε με έναν τρομερό πονοκέφαλο έπειτα από μια βραδιά διασκέδασης, το λεγόμενο «hangover». Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, υπάρχει μια συγκεκριμένη τροφή που, αν καταναλωθεί πριν από το αλκοόλ, μπορεί να σας σώσει από το μαρτύριο της επόμενης ημέρας.

Το μυστικό για να αποφύγετε το hangover τις γιορτές, σύμφωνα με γιατρό

Ειδικά την περίοδο των γιορτών, όπου τα αλκοολούχα ποτά έχουν την τιμητική τους, το hangover παραμονεύει. Μια γιατρός όμως αποκαλύπτει το «μυστικό» που μπορεί να περιορίσει τη ζημιά. Η Dr. Neenz (TikTok: @neenziiemd), πνευμονολόγος και γιατρός εντατικής θεραπείας, εξήγησε ότι η κατανάλωση τυριού πριν από την έξοδο μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο hangover.

«Αν σκοπεύετε να βγείτε και να καταναλώσετε αλκοόλ, το να φάτε τυρί πριν ξεκινήσετε μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες για hangover. Αυτό συμβαίνει επειδή το τυρί είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, λιπαρά και σύνθετους υδατάνθρακες που “επενδύουν” το στομάχι, επιβραδύνοντας την απορρόφηση του αλκοόλ», αναφέρει η γιατρός.

Τα οφέλη της κατανάλωσης τυριού πριν το ποτό

Καλύτερος μεταβολισμός : Βοηθά το σώμα να επεξεργαστεί καλύτερα το αλκοόλ και προστατεύει το συκώτι.

: Βοηθά το σώμα να επεξεργαστεί καλύτερα το αλκοόλ και προστατεύει το συκώτι. Αναπλήρωση θρεπτικών συστατικών : Είναι γεμάτο ασβέστιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, τα οποία εξαντλούνται από τον οργανισμό κατά την κατανάλωση αλκοόλ.

: Είναι γεμάτο ασβέστιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, τα οποία εξαντλούνται από τον οργανισμό κατά την κατανάλωση αλκοόλ. Νευρική λειτουργία: Το ασβέστιο βοηθά στη λειτουργία των νεύρων και των μυών, ενώ η βιταμίνη Β είναι απαραίτητη για την ενέργεια και τον μεταβολισμό.

Η γιατρός καταλήγει: «Η αποχή από το αλκοόλ είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, ωστόσο αν πρόκειται να πιείτε, θυμηθείτε να φάτε λίγο τυρί πριν ξεκινήσετε».

Πόσα ποτά οδηγούν σε hangover; Τα στάδια της μέθης σύμφωνα με τους γιατρούς

Αν αναρωτιέστε πόσα ποτά χρειάζονται για να εμφανιστεί το hangover, η Dr. Bhavini Shah, γενική ιατρός στο LloydsPharmacy Online Doctor, εξηγεί τα διαφορετικά στάδια της κατανάλωσης. Σύμφωνα με την ειδικό, το αλκοόλ δεν αργεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο.

Τα στάδια της κατανάλωσης αλκοόλ

1 έως 2 μονάδες αλκοόλ: Αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία και δημιουργείται μια ελαφριά «ζάλη» που συνήθως κάνει τους ανθρώπους πιο κοινωνικούς ή ομιλητικούς. Μία μονάδα ισούται με 10ml ή οκτώ γραμμάρια καθαρού αλκοόλ — ποσότητα που ο μέσος ενήλικας μπορεί να επεξεργαστεί σε μία ώρα.

Αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός, διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία και δημιουργείται μια ελαφριά «ζάλη» που συνήθως κάνει τους ανθρώπους πιο κοινωνικούς ή ομιλητικούς. Μία μονάδα ισούται με 10ml ή οκτώ γραμμάρια καθαρού αλκοόλ — ποσότητα που ο μέσος ενήλικας μπορεί να επεξεργαστεί σε μία ώρα. 4 έως 6 μονάδες αλκοόλ: Το αλκοόλ αρχίζει να επηρεάζει το νευρικό σύστημα. Μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης και επηρεάζονται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων, οδηγώντας σε κακή κρίση και ενδεχομένως σε πιο ριψοκίνδυνη συμπεριφορά.

Το αλκοόλ αρχίζει να επηρεάζει το νευρικό σύστημα. Μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης και επηρεάζονται περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων, οδηγώντας σε κακή κρίση και ενδεχομένως σε πιο ριψοκίνδυνη συμπεριφορά. 8 μονάδες αλκοόλ (Το όριο του hangover): Σε αυτό το επίπεδο ο μέσος άνθρωπος μπορεί να αναμένει hangover την επόμενη ημέρα. Αυτό ισούται με περίπου τέσσερα ποτήρια μπύρας χαμηλής περιεκτικότητας (3,6%) ή τέσσερα κανονικά ποτήρια κρασί (175ml). «Μετά τις οκτώ μονάδες, η όραση και ο ύπνος σας επηρεάζονται, ενώ έχετε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από όσο μπορεί να επεξεργαστεί το συκώτι σας σε μία νύχτα», αναφέρει η Dr. Shah.

Σε αυτό το επίπεδο ο μέσος άνθρωπος μπορεί να αναμένει hangover την επόμενη ημέρα. Αυτό ισούται με περίπου τέσσερα ποτήρια μπύρας χαμηλής περιεκτικότητας (3,6%) ή τέσσερα κανονικά ποτήρια κρασί (175ml). «Μετά τις οκτώ μονάδες, η όραση και ο ύπνος σας επηρεάζονται, ενώ έχετε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από όσο μπορεί να επεξεργαστεί το συκώτι σας σε μία νύχτα», αναφέρει η Dr. Shah. 10 μονάδες αλκοόλ και άνω: Ο συντονισμός των κινήσεων εξασθενεί σημαντικά. Αναμένονται συμπτώματα όπως ναυτία, διάρροια, έμετος, καθώς και έντονη αφυδάτωση και πονοκέφαλοι.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μονάδες αλκοόλ

Ο αριθμός των μονάδων εξαρτάται από την ποσότητα του ποτού και την περιεκτικότητά του σε αλκοόλ. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποτήρι (pint) δυνατής μπύρας περιέχει τρεις μονάδες, ενώ η ίδια ποσότητα μιας ελαφρύτερης μπύρας περιέχει λίγο περισσότερο από δύο.