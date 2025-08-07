Eμμηνόπαυση: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 θρεπτικό συστατικό για υγιή μαλλιά, επιδερμίδα και νύχια

Ενώ οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια, μία γιατρός φέρνει στο φως έναν λιγότερο γνωστό παράγοντα: την έλλειψη ενός βασικού θρεπτικού συστατικού. Ανακαλύψτε πώς μία συγκεκριμένη βιταμίνη, μπορεί να είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων και τη βελτίωση της συνολικής σας υγείας.

Εμμηνόπαυση: Οι ορμονικές αλλαγές και οι επιπτώσεις σε μαλλιά, δέρμα και νύχια

Ειδικός υποστηρίζει ότι η έλλειψη ενός θρεπτικού συστατικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια των γυναικών κατά την εμμηνόπαυση. Η Dr. Gill Jenkins το αποδίδει αυτό στις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εμμηνόπαυση.

Η γιατρός εξήγησε ότι τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων συνδέονται με την εμφάνιση διάφορων ενοχλητικών συμπτωμάτων: «Τα μειωμένα επίπεδα ορμονών μπορούν να οδηγήσουν σε ξηρά μαλλιά και αραίωση. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πάνω από το 50% των γυναικών στην εμμηνόπαυση βιώνουν κάποιο βαθμό τριχόπτωσης. Τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων μπορούν επίσης να κάνουν το δέρμα ξηρό, χαλαρό και με γραμμές και τα νύχια πιο εύθραυστα».

Η σημασία της βιοτίνης στην εμμηνόπαυση

Η Dr. Gill Jenkins επισημαίνει ότι δεν φταίνε πάντα μόνο οι ορμόνες. Η βιοτίνη (βιταμίνη Β7) παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η βιοτίνη

Μεταβολισμός : Βοηθά στην επεξεργασία της γλυκόζης και στην διάσπαση πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων για παραγωγή ενέργειας.

: Βοηθά στην επεξεργασία της γλυκόζης και στην διάσπαση πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων για παραγωγή ενέργειας. Ενίσχυση του τριχωτού της κεφαλής: Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια βιοτίνης σχετίζεται με τριχόπτωση. Μάλιστα, το 38% των γυναικών με τριχόπτωση παρουσίαζαν έλλειψη βιοτίνης.

Η βιοτίνη είναι υδατοδιαλυτή και δεν αποθηκεύεται στο σώμα, καθιστώντας απαραίτητη την καθημερινή της πρόσληψη.

Παράγοντες που μειώνουν τα επίπεδα βιοτίνης στον οργανισμό

Λήψη ορισμένων φαρμάκων

Εντερικές παθήσεις (π.χ. νόσος του Crohn)

Κάπνισμα

Κατανάλωση αλκοόλ

Γήρανση

Ανεπαρκής διατροφή (πολλές γυναίκες δεν καταναλώνουν αρκετά φρούτα και λαχανικά)

Πώς να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη βιοτίνης

Η Dr. Jenkins συμβουλεύει να καλύψετε τυχόν ελλείψεις με την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και τη λήψη των κατάλληλων συμπληρωμάτων. Η βιοτίνη βρίσκεται φυσικά σε τροφές όπως:

Μαγειρεμένα αυγά

Ξηρούς καρπούς

Σαρδέλες

Συκώτι

Σολομός

Μπρόκολο

Μπανάνες

Μανιτάρια

Σπανάκι

Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν λάβετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα.