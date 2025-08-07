Eμμηνόπαυση: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 θρεπτικό συστατικό για υγιή μαλλιά, επιδερμίδα και νύχια

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Eμμηνόπαυση: Γιατρός αποκαλύπτει το Νο1 θρεπτικό συστατικό για υγιή μαλλιά, επιδερμίδα και νύχια
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ενώ οι ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια, μία γιατρός φέρνει στο φως έναν λιγότερο γνωστό παράγοντα: την έλλειψη ενός βασικού θρεπτικού συστατικού. Ανακαλύψτε πώς μία συγκεκριμένη βιταμίνη, μπορεί να είναι το «κλειδί» για την αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων και τη βελτίωση της συνολικής σας υγείας.

Εμμηνόπαυση: Οι ορμονικές αλλαγές και οι επιπτώσεις σε μαλλιά, δέρμα και νύχια

Ειδικός υποστηρίζει ότι η έλλειψη ενός θρεπτικού συστατικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια των γυναικών κατά την εμμηνόπαυση. Η Dr. Gill Jenkins το αποδίδει αυτό στις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εμμηνόπαυση.

Η γιατρός εξήγησε ότι τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων συνδέονται με την εμφάνιση διάφορων ενοχλητικών συμπτωμάτων: «Τα μειωμένα επίπεδα ορμονών μπορούν να οδηγήσουν σε ξηρά μαλλιά και αραίωση. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πάνω από το 50% των γυναικών στην εμμηνόπαυση βιώνουν κάποιο βαθμό τριχόπτωσης. Τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων μπορούν επίσης να κάνουν το δέρμα ξηρό, χαλαρό και με γραμμές και τα νύχια πιο εύθραυστα».

Η σημασία της βιοτίνης στην εμμηνόπαυση

Η Dr. Gill Jenkins επισημαίνει ότι δεν φταίνε πάντα μόνο οι ορμόνες. Η βιοτίνη (βιταμίνη Β7) παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η βιοτίνη

  • Μεταβολισμός: Βοηθά στην επεξεργασία της γλυκόζης και στην διάσπαση πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων για παραγωγή ενέργειας.
  • Ενίσχυση του τριχωτού της κεφαλής: Έρευνες έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια βιοτίνης σχετίζεται με τριχόπτωση. Μάλιστα, το 38% των γυναικών με τριχόπτωση παρουσίαζαν έλλειψη βιοτίνης.

Η βιοτίνη είναι υδατοδιαλυτή και δεν αποθηκεύεται στο σώμα, καθιστώντας απαραίτητη την καθημερινή της πρόσληψη.

Παράγοντες που μειώνουν τα επίπεδα βιοτίνης στον οργανισμό

  • Λήψη ορισμένων φαρμάκων
  • Εντερικές παθήσεις (π.χ. νόσος του Crohn)
  • Κάπνισμα
  • Κατανάλωση αλκοόλ
  • Γήρανση
  • Ανεπαρκής διατροφή (πολλές γυναίκες δεν καταναλώνουν αρκετά φρούτα και λαχανικά)

Πώς να εξασφαλίσετε επαρκή πρόσληψη βιοτίνης

Η Dr. Jenkins συμβουλεύει να καλύψετε τυχόν ελλείψεις με την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής και τη λήψη των κατάλληλων συμπληρωμάτων. Η βιοτίνη βρίσκεται φυσικά σε τροφές όπως:

  • Μαγειρεμένα αυγά
  • Ξηρούς καρπούς
  • Σαρδέλες
  • Συκώτι
  • Σολομός
  • Μπρόκολο
  • Μπανάνες
  • Μανιτάρια
  • Σπανάκι

Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν λάβετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα.

