Αϋπνία: Η τροφή που ενισχύει τη μελατονίνη και βελτιώνει τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτες

Η διατροφή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου και οι επιστήμονες φαίνεται πως έχουν εντοπίσει μια τροφή που ξεχωρίζει. Σύμφωνα με ειδικούς στην ιατρική του ύπνου, μία τροφή αποτελεί φυσική πηγή μελατονίνης και συνδέεται με καλύτερη ποιότητα ύπνου, μικρότερο χρόνο μέχρι να αποκοιμηθεί κάποιος και μεγαλύτερη διάρκεια ξεκούρασης.

Γιατροί αποκαλύπτουν: Αυτή είναι η Νο1 τροφή που καταπολεμά την αϋπνία

Ενώ οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και η βελτίωση της νυχτερινής σας ρουτίνας μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, ορισμένες τροφές για ύπνο υποστηρίζουν αποδεδειγμένα τη χαλάρωση του οργανισμού. Υπάρχει όμως μία συγκεκριμένη τροφή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε; Ζητήσαμε από ειδικούς γιατρούς να μοιραστούν την κορυφαία επιλογή τους – και η απάντησή τους ήταν κοινή.

«Πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι τα βύσσινα (tart cherries) βοηθούν στον ύπνο», αναφέρει η Dr. Morgan Soffler, επίκουρη καθηγήτρια πνευμονολογίας και ιατρικής ύπνου στο New York Medical College. «Αποτελούν φυσική πηγή μελατονίνης, ενώ έχουν επίσης αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Μικρές μελέτες δείχνουν ότι τα βύσσινα μπορούν να βελτιώσουν τον συνολικό χρόνο ύπνου σε άτομα που υποφέρουν από αϋπνία».

Τι δείχνουν επιστημονικές μελέτες

Μια επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food Science & Nutrition ανέλυσε τα αποτελέσματα επτά διαφορετικών μελετών σχετικά με την κατανάλωση βύσσινου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη διάρκεια του ύπνου, στην ποιότητά του, καθώς και στον χρόνο που χρειάζονταν για να αποκοιμηθούν. Επιπλέον, το βύσσινο φάνηκε να αυξάνει τα επίπεδα της μελατονίνης (της ορμόνης του ύπνου) και να μειώνει τους δείκτες φλεγμονής στο σώμα.

Πώς να καταναλώσετε το βύσσινο για καλύτερο ύπνο

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εντάξετε το βύσσινο στη διατροφή σας:

Χυμός βύσσινου: Ο πιο δημοφιλής τρόπος είναι να πιείτε έναν φυσικό χυμό βύσσινου πριν από τον ύπνο (σκέτο ή αναμεμειγμένο με ανθρακούχο νερό για να μειωθεί η έντονη ξινή γεύση).

Κατεψυγμένα ή αποξηραμένα βύσσινα: Μια εξαιρετική επιλογή για σνακ.

Συμπληρώματα διατροφής: Εκχυλίσματα βύσσινου σε κάψουλες.

Η εναλλακτική στρατηγική: Κλείστε την κουζίνα πριν τον ύπνο

Αν ψάχνετε μάταια μια τροφή για να σας πάρει ο ύπνος, ίσως αξίζει να δοκιμάσετε την ακριβώς αντίθετη προσέγγιση: να απέχετε εντελώς από το φαγητό τις τελευταίες ώρες της ημέρας.

«Το ιδανικό για έναν ποιοτικό ύπνο είναι να αποφεύγετε το φαγητό και τα ποτά για τουλάχιστον 3 έως 4 ώρες πριν από την κατάκλιση», επισημαίνει ο Dr. Sarathi Bhattacharyya, πνευμονολόγος και διευθυντής του MemorialCare Sleep Disorders Center στην Καλιφόρνια. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε αυτές τις ώρες για να χαλαρώσετε και να προετοιμάσετε το μυαλό και το σώμα σας για έναν βαθύ, ξεκούραστο ύπνο.

Σημαντική σημείωση για τα συμπληρώματα: Τα συμπληρώματα διατροφής προορίζονται για την ενίσχυση της δίαιτας. Δεν αποτελούν φάρμακα και δεν προορίζονται για τη θεραπεία, διάγνωση ή πρόληψη ασθενειών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη τους εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή πρόκειται να τα δώσετε σε παιδιά, χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας.