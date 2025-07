Αιμορραγία στα ούλα: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρδιακής νόσου

Αυτό το σημάδι στο στόμα είναι τόσο συνηθισμένο που συνήθως το αγνοούμε γιατί το συνδυάζουμε με την ουλίτιδα. Ωστόσο, η αιμορραγία στα ούλα μπορεί να είναι σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι για προβλήματα στην καρδιά.

Πώς συνδέεται η αιμορραγία στα ούλα με προβλήματα στην καρδιά

Πολλοί τείνουν να αγνοούν μικρές αιμορραγίες ενώ βουρτσίζουν τα δόντια τους, γιατί θεωρούν ότι είναι ασήμαντες. Ωστόσο, η βρετανή Dr Deepa Chopra, έμπειρη οδοντίατρος με πάνω από 20 χρόνια στο Whites Dental, τονίζει ότι η αιμορραγία των ούλων δεν πρέπει να αγνοείται. Εξηγεί ότι ενώ μπορεί περιστασιακά να υπάρξει αιμορραγία αν κάποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει οδοντικό νήμα πρόσφατα, το να συμβαίνει συχνά αποτελεί συχνά προειδοποιητικό σημάδι από το σώμα που δείχνει υποκείμενο πρόβλημα.

Αυτή η επίμονη αιμορραγία συνήθως υποδηλώνει φλεγμονή που προκαλείται από τη συσσώρευση πλάκας κατά μήκος της γραμμής των ούλων, η οποία, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξελιχθεί σε ουλίτιδα – το αρχικό στάδιο της περιοδοντικής νόσου. Χωρίς έγκαιρη παρέμβαση, η ουλίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε πιο σοβαρά περιοδοντικά προβλήματα, όπως υποχώρηση των ούλων, απώλεια οστού και ακόμα και απώλεια δοντιών.

Γιατί αιμορραγούν τα ούλα;

Σύμφωνα με άρθρο του 2021 με τίτλο «Gingival bleeding on brushing as a sentinel sign of gingival inflammation: A diagnostic accuracy trial for the discrimination of periodontal health and disease», τα άτομα που παρατήρησαν αιμορραγία κατά το βούρτσισμα είχαν πολύ περισσότερα σημεία που αιμορραγούσαν κατά την επαγγελματική εξέταση (μέση τιμή 25% έναντι 13,5%) και η ποσότητα αίματος στο μείγμα οδοντόκρεμας/σάλιου συσχετιζόταν έντονα με τον αριθμό των αιμορραγικών σημείων στο στόμα τους.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι αυτή η παρατήρηση ήταν αρκετά ειδική (περίπου 84–85%) για ουλίτιδα – έτσι, αν κάποιος δεν αιμορραγεί κατά το βούρτσισμα, είναι πολύ πιθανό να έχει υγιή ούλα (προγνωστική αξία 93–98%).

Η αιμορραγία στα ούλα μπορεί επίσης να οφείλεται σε συνδυασμό φαρμάκων, ιατρικών παθήσεων, διατροφής και στοματικών λοιμώξεων – και όχι απλώς σε κακή στοματική υγιεινή.

Φάρμακα : Φάρμακα όπως η φαινυτοΐνη (που χορηγείται για επιληπτικές κρίσεις), οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (που χορηγούνται για την καρδιά) και τα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. κυκλοσπορίνη) μπορούν να προκαλέσουν υπερπλασία και αιμορραγία των ούλων.

: Φάρμακα όπως η φαινυτοΐνη (που χορηγείται για επιληπτικές κρίσεις), οι αποκλειστές διαύλων ασβεστίου (που χορηγούνται για την καρδιά) και τα ανοσοκατασταλτικά (π.χ. κυκλοσπορίνη) μπορούν να προκαλέσουν υπερπλασία και αιμορραγία των ούλων. Παχυσαρκία : Η παχυσαρκία (ΔΜΣ > 30) αυξάνει τον κίνδυνο φλεγμονής των ούλων κατά περίπου 32%.

: Η παχυσαρκία (ΔΜΣ > 30) αυξάνει τον κίνδυνο φλεγμονής των ούλων κατά περίπου 32%. Έλλειψη βιταμινών : Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C και βιταμίνης D μπορούν να κάνουν τα ούλα πιο αδύναμα και επιρρεπή σε αιμορραγία.

: Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C και βιταμίνης D μπορούν να κάνουν τα ούλα πιο αδύναμα και επιρρεπή σε αιμορραγία. Αιμορραγικές διαταραχές και ασθένειες : Παθήσεις όπως η λευχαιμία, η χαμηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων ή η χρήση αντιπηκτικών μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία των ούλων ακόμη και χωρίς προβλήματα στο βούρτσισμα.

: Παθήσεις όπως η λευχαιμία, η χαμηλή συγκέντρωση αιμοπεταλίων ή η χρήση αντιπηκτικών μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία των ούλων ακόμη και χωρίς προβλήματα στο βούρτσισμα. Λοιμώξεις και ανοσία: Τα κλασικά βακτήρια της πλάκας εξακολουθούν να παίζουν ρόλο, αλλά σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό (π.χ. μεταμοσχευμένοι ή φορείς HIV), μύκητες όπως η Candida μπορούν να προκαλέσουν μια κόκκινη, αιμορραγική λωρίδα κατά μήκος των ούλων.

Συνήθειες στο βούρτσισμα των δοντιών, ορμόνες, φάρμακα και έλλειψη βιταμινών μπορεί να την προκαλούν

«Οι άνθρωποι συχνά υποθέτουν ότι η αιμορραγία είναι σημάδι ότι πρέπει να βουρτσίζουν ή να χρησιμοποιούν νήμα λιγότερο», ανέφερε η Dr Chopra, σύμφωνα με το Express. «Στην πραγματικότητα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουν την τεχνική ή τη συνέπειά τους – και να επισκεφθούν έναν οδοντίατρο για να αποκλείσουν πιο σοβαρά προβλήματα».

Η Dr Chopra επισήμανε επίσης ότι το έντονο βούρτσισμα ή η χρήση σκληρής οδοντόβουρτσας μπορεί να ευθύνονται για την αιμορραγία των ούλων. Συνιστά τη χρήση μαλακής οδοντόβουρτσας και απαλών κυκλικών κινήσεων. «Το έντονο τρίψιμο μπορεί να σας φαίνεται σαν βαθύς καθαρισμός, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να βλάψει τα ούλα και το σμάλτο με την πάροδο του χρόνου».

Διακυμάνσεις σιτς ορμόνες, συγκεκριμένα φάρμακα και ακόμα και η έλλειψη βιταμινών μπορούν επίσης να είναι υπεύθυνα για την αιμορραγία των ούλων. «Για παράδειγμα, η εγκυμοσύνη και ορισμένα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση μπορούν να κάνουν τα ούλα πιο ευαίσθητα και επιρρεπή στο να αιμορραγούν», εξήγησε η Dr Chopra. Επίσης, είπε ότι είναι σημαντικό να κάνετε τακτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους για να εντοπιστεί η ακριβής αιτία της.

Μπορεί να είναι σύμπτωμα σοβαρών προβλημάτων στην υγεία

Η Dr Chopra ανέδειξε επίσης τους πιθανούς κινδύνους των αιμορραγικών ούλων ως πύλη εισόδου βακτηρίων στην κυκλοφορία του αίματος. Υπογράμμισε τη στενή σύνδεση μεταξύ στοματικής υγείας και συνολικής ευεξίας. «Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η ουλίτιδα θα μπορούσε να σχετίζεται με συστηματικές παθήσεις όπως ο διαβήτης και η καρδιακή νόσος».

Η Dr Chopra κάλεσε τους ανθρώπους να μην αγνοούν τη συχνή αιμορραγία των ούλων. «Είναι συχνή, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται ‘φυσιολογική’. Ίσως να είναι ο τρόπος του στόματός σας να σας δείξει ότι χρειάζεται φροντίδα».

Συνέστησε τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα με οδοντόκρεμα με φθόριο, προσεκτική χρήση νήματος και παρακολούθηση οποιωνδήποτε αλλαγών στην υγεία των ούλων. «Ο εντοπισμός προβλημάτων στα ούλα σε πρώιμο στάδιο μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά», είπε. «Και μπορεί να αποτρέψει πολλές μελλοντικές ενοχλήσεις και έξοδα».

Πηγή: oloygeia.gr