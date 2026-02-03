Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη του Υπουργού Υγείας σε 3 νοσοκομεία της Πάτρας

Επίσκεψη σε τρία νοσοκομεία της Πάτρας πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδωρόπουλο και τη βουλευτή Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου. Η περιοδεία του περιλάμβανε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός ξεκίνησε την επίσκεψή του από το νοσοκομείο του Ρίου, όπου τον υποδέχτηκαν ο διοικητής Δημήτρης Μπάκος, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Γιώργος Αντωνάκης και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και για την επέκταση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι εργασίες για τη νέα Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας “Νίκος Κούρκουλος”, έργο που υλοποιείται χάρη στη δωρεά της Μαριάννας Ι. Λάτση.

Στη συνέχεια, ο υπουργός επισκέφθηκε το Νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”, όπου εγκαινιάστηκε ο νέος γραμμικός επιταχυντής. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί σημαντική αναβάθμιση για τις ογκολογικές υπηρεσίες, καθώς επιτρέπει την εξυπηρέτηση περίπου 40 ασθενών ημερησίως, αυξάνοντας θεαματικά τη δυναμικότητα του νοσοκομείου σε σχέση με το παλαιό μηχάνημα που εξυπηρετούσε περίπου 600 ασθενείς τον χρόνο. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τη λειτουργία της Γ΄ κάμερας και του PET scan.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του υπουργού ήταν το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου τον υποδέχθηκε η διοικήτρια Ασπασία Ρηγοπούλου. Στο παιδιατρικό νοσοκομείο εκτελούνται έργα ανακαίνισης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την πυρκαγιά που είχε πλήξει τον τρίτο όροφο. Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία τριών νέων χειρουργικών αιθουσών και μίας αίθουσας ανάνηψης, ενώ το έργο χρηματοδοτείται επίσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η επίσκεψή μου στην Πάτρα ξεκίνησε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Τα έργα που κάνουμε εκεί ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε τη μεγάλη δωρεά της κ. Μαριάννας Λάτση. Παραλάβαμε ΤΕΠ κάτω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων και σε έξι μήνες θα παραδώσουμε πάνω από 2.000. Στον “Άγιο Ανδρέα” εγκαινιάσαμε το τελειότερο μηχάνημα ακτινοθεραπείας του ΕΣΥ, ενώ στο Καραμανδάνειο δημιουργούμε ένα σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο με νέες αίθουσες, νέο μαγνητικό τομογράφο και πλήρη στελέχωση. Είμαι πολύ ευτυχής που τα τρία μεγάλα νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»