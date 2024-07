Ομάν: Πυροβολισμοί κοντά σε τζαμί – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Tέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε περιοχή κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Ουάντι αλ Καμπίρ της Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η αστυνομία του εμιράτου.

«Η βασιλική αστυνομία του Ομάν έσπευσε σε τοποθεσία όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί, κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Αλ Ουάντι αλ Καμπίρ», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

🚨#BREAKING: There is a ongoing terriost attack right now; Reports of 5+ people killed in the attack by gunfire at Wadi Kabeer, Muscat, #Oman; More than 700 people trapped inside as security forces fire back. pic.twitter.com/qe7QG4mZV4

