Χρυσή Μπάλα: Ο Κάρλο Αντσελότι κορυφαίος προπονητής για το 2024

Ο Κάρλο Αντσελότι αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς, με τον Ιταλό coach της Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο να απουσιάζει από την τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Άλλη μια διάκριση για την τεράστια προπονητική καριέρα του Κάρλο Αντσελότι. Ο άνθρωπος που οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης για την σεζόν 2023/24 και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας, επιλέχθηκε ως τον κορυφαίο τεχνικό της χρονιάς.

I want to thank my Family, my President, my Club, my Players and above all Vini and Carvajal. pic.twitter.com/bdMJQmTflx

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 28, 2024