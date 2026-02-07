Ζώδια 7/2: Δίδυμοι, ακολουθήστε ό,τι σας δίνει χαρά και σας ενθουσιάζει– Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια σήμερα

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (7/2/2026)

Κριός

Κριέ, οι σχέσεις σου και οι επαφές σου με τον κόσμο αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερο νόημα. Καταλαβαίνεις πια ότι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου επηρεάζουν όχι μόνο το πώς νιώθεις, αλλά και το πώς θα εξελιχθεί η ζωή σου.

Οι κουβέντες με φίλους, συνεργάτες ή τον σύντροφό σου θα είναι ιδιαίτερα θετικές, θα σου δώσουν δύναμη και θα σε εμπνεύσουν.

Ταύρος

Ταύρε, οι στόχοι και η καθημερινότητά σου χρειάζονται πλέον έναν πιο ήρεμο ρυθμό. Καταλαβαίνεις ότι η επιτυχία δεν αξίζει αν χάνεις την ηρεμία σου. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να δεις πώς δουλεύεις, με ποιους συνεργάζεσαι και πού δίνεις την ενέργειά σου.

Ίσως δεχτείς βοήθεια από συνεργάτες ή πελάτες που εκτιμούν τις ικανότητές σου αλλά και εσένα ως άνθρωπο. Προσπάθησε να φτιάξεις το πρόγραμμά σου έτσι ώστε να νιώθεις όμορφα μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι

Δίδυμε, η όρεξή σου για δημιουργία, επικοινωνία και φλερτ είναι στα ύψη. Είναι η κατάλληλη στιγμή να μοιραστείς τις ιδέες σου με τους άλλους, κάνοντας πράγματα που σε ευχαριστούν και έχουν νόημα για σένα.

Όταν ανοίγεσαι συναισθηματικά, έρχεσαι πιο κοντά με τους ανθρώπους γύρω σου. Ακολούθησε ό,τι σου δίνει χαρά και σε ενθουσιάζει, χωρίς να αναλύεις πολύ το μέλλον.

Καρκίνος

Καρκίνε, τώρα είναι η ώρα να δώσεις σημασία στα συναισθήματά σου και στους πολύ δικούς σου ανθρώπους. Ίσως θελήσεις να φροντίσεις την οικογένειά σου ή να έρθεις πιο κοντά με όσους αγαπάς πραγματικά.

Αν καταφέρεις να νιώσεις σιγουριά και ηρεμία μέσα σου, αλλά και με τους άλλους, οι σχέσεις σου θα γίνουν πιο δυνατές και εσύ θα νιώσεις πιο ασφαλής.

Λέων

Λέοντα, οι συζητήσεις θα σε βοηθήσουν πολύ τώρα να τα βρεις με τους άλλους και να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Οι κουβέντες που θα κάνεις θα είναι ήρεμες και θα βγάλουν σε καλό.

Θα μπορείς να λες τι θέλεις με ωραίο τρόπο, αλλά και να ακούς τους άλλους με προσοχή. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα ξαναβρείτε με κάποιον ή να κάνετε νέες συμφωνίες.

Παρθένος

Παρθένε, αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά τον χρόνο σου και τις δυνάμεις σου. Καταλαβαίνεις ότι το να σέβεσαι τον εαυτό σου σημαίνει να οργανώνεις σωστά τη μέρα σου και να ξέρεις πού να λες «όχι».

Είναι καλή στιγμή να βάλεις σε τάξη τα χρήματά σου ή τις δουλειές σου. Μερικές μικρές αλλαγές τώρα θα κάνουν τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη μετά.

Ζυγός

Ζυγέ, αρχίζεις να πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου και νιώθεις ελεύθερος να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Πλέον δείχνεις τι θέλεις και τι μπορείς να κάνεις, χωρίς να δίνεις εξηγήσεις σε κανέναν.

Όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο περισσότερο τραβάς τους άλλους πάνω σου. Θα σε εκτιμήσουν πραγματικά όταν σταματήσεις να προσπαθείς να δείχνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι.

Σκορπιός

Σκορπιέ, αυτή την περίοδο νιώθεις τα πράγματα πιο έντονα και έχεις ανάγκη να μείνεις λίγο μόνος σου για να ηρεμήσεις. Η διαίσθησή σου είναι πολύ δυνατή τώρα.

Το να χαλαρώσεις στο σπίτι ή να κάνεις μια ήσυχη κουβέντα θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Μην προσπαθείς να κρύψεις τα συναισθήματά σου· αποδέξου τα με ηρεμία.

Τοξότης

Τοξότη, οι φίλοι σου και οι άνθρωποι που έχουν τα ίδια όνειρα με εσένα σε βοηθούν πολύ τώρα. Θα βρεθείς με άτομα που σου δίνουν νέες ιδέες και όρεξη. Όταν μιλάς με ειλικρίνεια και κέφι, οι άλλοι σε προσέχουν και σε ακούν.

Πες δυνατά τι θέλεις να πετύχεις και ζήτα τη γνώμη των άλλων. Μην ξεχνάς ότι δεν χρειάζεται να τα καταφέρεις όλα μόνος σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, αυτά που θέλεις να πετύχεις στη δουλειά σου ταιριάζουν πλέον με αυτά που πιστεύεις ως άνθρωπος. Καταλαβαίνεις ότι το να είσαι σωστός είναι η μεγαλύτερή σου δύναμη. Θα σε εκτιμήσουν για την ηρεμία σου και τον έξυπνο τρόπο που καθοδηγείς τους άλλους.

Οι γύρω σου σε εμπιστεύονται γιατί βλέπουν ότι, παρόλο που θέλεις να πας μπροστά, παραμένεις δίκαιος με όλους.

Υδροχόος

Υδροχόε, ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου και το μέλλον σου αρχίζει να αλλάζει. Οι ιδέες σου μεγαλώνουν και το να ακούς τις απόψεις των άλλων σε βοηθάει να μάθεις νέα πράγματα. Μη φοβάσαι να δείξεις πόσο ξεχωριστός είσαι, αλλά μείνε ανοιχτός προς τους άλλους.

Θα πας μπροστά μέσα από την κουβέντα και τον σεβασμό που δείχνεις και παίρνεις.

Ιχθύες

Ιχθύ, αυτή την περίοδο η εμπιστοσύνη και τα βαθιά συναισθήματα είναι το παν. Θα έρθεις πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα αν μιλήσεις ειλικρινά και δείξεις τι νιώθεις. Στα οικονομικά σου ή στις σχέσεις σου, η καθαρή κουβέντα θα βοηθήσει πολύ.

Τώρα μπορείς να δεθείς πραγματικά με κάποιον χωρίς να νιώθεις ότι περιορίζεσαι ή ότι χάνεις τον εαυτό σου.