Ενώ μας αρέσει να πιστεύουμε ότι ο μήνας γέννησής μας δεν επηρεάζει σημαντικά ποιοι είμαστε ως άτομα, αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια. Ο μήνας γέννησής σας καθορίζει τον τύπο της προσωπικότητάς σας.

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η εποχή ή ο μήνας γέννησης μπορεί να συσχετίζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή συμπεριφορές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ατομικές εμπειρίες και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε λέξεις και χαρακτηριστικά που σας περιγράφουν τέλεια, καθώς και στο πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Τι μαρτυρά ο μήνας που γεννηθήκατε για την εντύπωση που δημιουργείτε στους άλλους;

Το κρυφό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σας ανάλογα με τον μήνα γέννησής σας

Ιανουάριος: Ομιλητικός και ανεξάρτητος

Φεβρουάριος: Ελεύθερο πνεύμα και ευαίσθητος

Μάρτιος: Χαρισματικός και επιφυλακτικός

Απρίλιος: Γοητευτικός και ατρόμητος

Μάιος: Γεμάτος έμπνευση και πιστός

Ιούνιος: Τελειομανής και ευαίσθητος

Ιούλιος: Επιδέξιος στο φλερτ και φιλόδοξος

Αύγουστος: Δημιουργικός και εξωστρεφής

Σεπτέμβριος: Αποφασιστικός και οργανωτικός

Οκτώβριος: Παθιασμένος και ισχυρογνώμων

Νοέμβριος: Επιμελής και διαισθητικός

Δεκέμβριος: Όμορφος και γενναιόδωρος

Ιανουάριος: Ομιλητικός και ανεξάρτητος

Αν γεννηθήκατε τον Ιανουάριο, είστε έξυπνοι, ομιλητικοί, έχετε πολλούς φίλους και είστε πιο ελκυστικοί σε σχέση με όσους έχουν γεννηθεί τους υπόλοιπους μήνες. Σας αρέσει να κάνετε νέους φίλους και να ανταποδίδετε την αγάπη των άλλων.

Είστε άτομο που επικοινωνεί εύκολα και δένεται με τους γύρω του, αλλά απολαμβάνετε και την ηρεμία της μοναξιάς σας, προτιμώντας συχνά να χειρίζεστε τις υποθέσεις σας μόνος. Είστε γενναίοι, μπορεί να πληγωθείτε εύκολα, αλλά ανακάμπτετε γρήγορα. Κάποιες φορές λέτε ψέματα, αλλά ποτέ δεν προσποιείστε γι’ αυτό. Και επειδή είστε ονειροπόλοι, μπορείτε να είστε αρκετά απρόβλεπτοι κάποιες φορές.

Φεβρουάριος: Ελεύθερο πνεύμα και ευαίσθητος

Αν έχετε γεννηθεί τον Φεβρουάριο, είστε ελεύθερο πνεύμα με αγάπη για τις αφηρημένες σκέψεις. Ο δείκτης νοημοσύνης σςα είναι αρκετά υψηλός, όπως και οι εναλλαγές της διάθεσής σας. Ωστόσο, δείχνετε απίστευτη ενσυναίσθηση και φροντίδα προς τους ανθρώπους στη ζωή σας.

Έχετε την τάση να έχετε περισσότερους από έναν κολλητούς φίλους λόγω της ζωντάνιας και της όρεξής σας για ζωή. Αν και σπάνια εκφράζετε τα βαθύτερα συναισθήματά σας, είστε ένα άτομο γεμάτο φροντίδα και φιλοδοξία, γεγονός που σας κάνει πολύ επιτυχημένο στη ζωή σας.

Μάρτιος: Χαρισματικός και επιφυλακτικός

Αν έχετε γεννηθεί τον Μάρτιο, είστε το πιο ελκυστικό άτομο της παρέας. Όπως και η γοητευτική σας εμφάνιση, έτσι και στις σχέσεις είστε οι καλύτεροι. Η γοητεία σας σάς εξασφαλίζει ό,τι θέλετε, είτε πρόκειται για φίλους, συντρόφους ή και νέες γνωριμίες.

Γεμάτοι πάθος, εξυπνάδα και την επιθυμία να βοηθήσετε τους άλλους, είστε εξαιρετικά δημοφιλείς μεταξύ των συνομηλίκων σας. μΚαι ενώ αγαπάτε την προσοχή, είστε αρκετά ευγενικοί ώστε να δώσετε χώρο και στους άλλους, περιλαμβανομένου του εαυτού σας κάποιες φορές. Είστε άνθρωποι που οι άλλοι θαυμάζουν.

Απρίλιος: Γοητευτικός και ατρόμητος

Αν έχετε γεννηθεί τον Απρίλιο, είστε αγαπητοί, αξιαγάπητοι, με μια εκρηκτική προσωπικότητα, και το χιούμορ σας, σας κάνει έναν πολύ αστείο άνθρωπο. Είστε απίστευτα γοητευτικοί και κερδίζετε εύκολα την εκτίμηση των άλλων. Πάντα έτοιμοι για μια νέα περιπέτεια, αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις κατά μέτωπο.

Οι άλλοι, απολαμβάνουν την παρέα σας γιατί πάντα τους ανεβάζετε τη διάθεση, ενώ η εξυπνάδα και η αυτοπεποίθησή σας προσθέτουν μια αίσθηση κομψότητας στην έντονη προσωπικότητά σας.

Μάιος: Γεμάτος έμπνευση και πιστός

Αν έχετε γεννηθεί τον Μάιο, έχετε μια γαλήνια προσωπικότητα που ενθαρρύνει τους άλλους να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Έχετε την τάση να φροντίζετε τους άλλους, είστε συναισθηματικοί και πάντα βοηθάτε τους φίλους σας όταν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Είστε διπλωματικοί τις περισσότερες φορές και προσπαθείτε να επιλύσετε τα προβλήματα χωρίς πολλούς καβγάδες. Οι άνθρωποι στηρίζονται πάνω σας λόγω της αξιοπιστίας και της αφοσίωσής σας.

Ιούνιος: Τελειομανής και ευαίσθητος

Αν έχετε γεννηθεί τον Ιούνιο, πάντα προσπαθείτε να διατηρήσετε την ακεραιότητά σας. Είστε οι τελειομανείς, αλλά αγαπάτε τον προσωπικό σας χρόνο. Ωστόσο είστε αρκετά δύσκολο άτομο να καταλάβει κανείς. Πολλοί δεν βλέπουν το ευαίσθητο, συμπονετικό άτομο που κρύβεται πίσω από την τελειομανία σας.

Όλοι σας αγαπούν, και εσείς αντιμετωπίζετε κάθε άτομο με τον ίδιο σεβασμό. Συγχωρείτε, αλλά δεν ξεχνάτε ποτέ. Παρόλα αυτά, το να σπαταλάτε χρόνο σε περιττά πράγματα δεν είναι καθόλου το στυλ σας.

Ιούλιος: Επιδέξιος στο φλερτ και φιλόδοξος

Αν έχετε γεννηθεί τον Ιούλιο, είστε οι γοητευτικοί άνθρωποι που όλοι έχουν ερωτευτεί κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έχετε τον τρόπο σας με τα λόγια, και η επιφυλακτική σας στάση κάνει τους ανθρώπους να έλκονται από εσάς. Μαζί με την γοητεία σας, είστε αρκετά πονηροί, αλλά ξέρετε πώς να αξιοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό.

Είστε διάσημοι ως “καρδιοκατακτητές”, και κατατροπώνετε τους επικριτές σας με την προσωπικότητά σας. Οι άνθρωποι σας βλέπουν ως εξαιρετικά αποφασιστικούς που δεν θα σταματήσουν μέχρι να πετύχουν τους στόχους τους.

Αύγουστος: Δημιουργικός και εξωστρεφής

Αν έχετε γεννηθεί τον Αύγουστο, έχετε μια εξωστρεφή προσωπικότητα με μια στάση “δεν με νοιάζει”. Σας αρέσει να είστε το επίκεντρο της προσοχής και έχετε μια παιχνιδιάρικη στάση απέναντι στη ζωή.

Οι άνθρωποι συχνά σας βρίσκουν να σχεδιάζετε το επόμενο πρότζεκτ σας, είτε πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, ένα έργο τέχνης ή ένα τραγούδι. Η δημιουργικότητα είναι κάτι έμφυτο σε εσάς, αν και έχετε την τάση να αποσπάστε εύκολα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να διορθωθεί με μια βραδιά ξεκούρασης.

Σεπτέμβριος: Αποφασιστικός και οργανωτικός

Αν έχετε γεννηθεί τον Σεπτέμβριο, είστε πρακτικοί και πάντα προσπαθείτε να κάνετε τις σωστές επιλογές στη ζωή. Οι φίλοι σας εξαρτώνται από εσάς, και δεν θα κάνατε ποτέ τίποτα που να βλάψει τους άλλους.

Είστε άνθρωποι του προγράμματος από τη φύση σας, κάνοντας πρακτικά και έξυπνα βήματα για να πετύχετε τον τελικό σας στόχο. Στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά σας, καθώς είστε οι άνθρωποι στους οποίους οι άλλοι βασίζονται για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους.

Οκτώβριος: Παθιασμένος και ισχυρογνώμων

Αν έχετε γεννηθεί τον Οκτώβριο, το πάθος σας σας καθορίζει. Για την ακρίβεια είστε παθιασμένοι με ό,τι κάνετε! Είτε πρόκειται για τη δουλειά σας είτε για τις σχέσεις σας, όλα όσα κάνετε τα κάνετε με σκοπό.

Χρειάζεστε χρόνο για να δημιουργήσετε μια σχέση, αλλά όταν το κάνετε, την κάνετε να «φλέγεται» με την έντασή σας. Μπορεί να είστε λίγο μυστηριώδεις, αλλά οι άλλοι δεν θα αναρωτιούνται ποτέ τι σκέφτεστε, γιατί είστε ανοιχτό βιβλίο.

Νοέμβριος: Επιμελής και διαισθητικός

Αν έχετε γεννηθεί τον Νοέμβριο, είστε αποφασιστικοί και αγαπάτε την εξερεύνηση. Δουλεύετε σκληρά για τα όνειρά σας, και ενώ κάποιοι μπορεί να σας αποκαλούν “καιροσκόπους”, εσείς το βλέπετε ως έναν τρόπο να κατακτάτε τους στόχους σας.

Έχετε τάση προς τη λογοτεχνία και άλλες τέχνες. Θέλετε να εξερευνάτε τον κόσμο και είστε όμορφοι άνθρωποι από μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό σας: είστε εξαιρετικά διαισθητικοί και μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τα συναισθήματα των άλλων.

Δεκέμβριος: Όμορφος και γενναιόδωρος

Αν έχετε γεννηθεί τον Δεκέμβριο, έχετε μια εκκεντρικότητα σε ό,τι κάνετε. Είστε όμορφοι, όχι μόνο στην εμφάνισή σας αλλά και στον τρόπο ζωής σας. Όπως το χιόνι του χειμώνα, έχετε μια όμορφη γαλήνη, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο βάθος σε αυτήν.

Είστε εξαιρετικά γενναιόδωροι και νοιάζεστε βαθιά για τους ανθρώπους στη ζωή σας. Είτε πρόκειται για εθελοντική εργασία είτε για βοήθεια σε έναν φίλο, αφιερώνετε τον χρόνο σας για να ενθαρρύνετε τους άλλους να ανθίσουν.