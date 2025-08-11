Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας αποκαλύπτει αν θα είναι πιστός

Γνωρίζετε την ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας; Ελπίζουμε πως ναι, καθώς σύμφωνα με την αριθμολογία και την αστρολογία, στην πραγματικότητα φέρεται να αποκαλύπτει πολλά. Μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για την προσωπικότητά τους, το μέλλον τους, και ακόμα και για την ικανότητά τους να παραμείνουν πιστοί.

Σύμφωνα με μια αστρολόγο, η ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας δείχνει αν θα είναι πιστός στη σχέση σας. Η Λίντα Νάρντι είναι μια αστρολόγος που είναι γνωστή στο διαδίκτυο με το όνομα Astrology With Linda. Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο Instagram, μοιράστηκε τις ημερομηνίες γέννησης που υποδεικνύουν έναν πιστό σύντροφο.

Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας αποκαλύπτει αν είναι πιστός

Αν ο σύντροφός σας γεννήθηκε στις 1, 5, 10, 11, 24, 28 ή 31 οποιουδήποτε μήνα, είστε τυχεροί/ες! Σύμφωνα με την αστρολόγο, σε αυτή την περίπτωση η απιστία δεν είναι στο λεξιλόγιο του συντρόφου σας.

«Είναι ο βράχος σε οποιαδήποτε σχέση», είπε. «Αμετακίνητοι, αξιόπιστοι και σφοδρά αφοσιωμένοι». «Αυτοί οι σύντροφοι θα σταθούν δίπλα σας και θα φέρουν στη σχέση αγάπη, ζεστασιά και εμπιστοσύνη», πρόσθεσε. «Μπορείτε πάντα να υπολογίζετε σε αυτούς ότι θα είναι εκεί σε κάθε δυσκολία, προσφέροντας αγάπη και ακλόνητη πίστη».

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας σύντροφος είναι πιστός

Φυσικά, η ημερομηνία γέννησης δεν είναι η μόνη ένδειξη ενός πιστού συντρόφου. Αν η ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας δεν περιλαμβάνεται σε μία από αυτές τις επτά ημερομηνίες, μην ανησυχείτε! Υπάρχουν άλλα σημάδια ενός πιστού συντρόφου που μπορείτε να προσέξετε.

Για παράδειγμα, ένας σύντροφος που τηρεί τις υποσχέσεις του σε άλλους τομείς της ζωής του είναι πιο πιθανό να είναι πιστός και στη σχέση σας. «Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη σε πολλούς τομείς της ζωής είναι καλές ενδείξεις πίστης στη σχέση σας», εξήγησε η συγγραφέας του eHarmony, Jeannie Assimos.

Η απουσία μυστικών είναι επίσης ένα καλό σημάδι, όπως και η ύπαρξη σαφών ορίων με τα άτομα στη ζωή τους, ειδικά με τους συντρόφους τους. Ένα άλλο καλό σημάδι για έναν πιστό σύντροφο, σύμφωνα με την Assimos, είναι αν είναι «αφοσιωμένος στο να διατηρήσει μια φιλία, καθώς και μια ερωτική σχέση, μαζί σας».

«Πολλά άτομα που μπλέκουν σε εξωσυζυγικές σχέσεις δεν έχουν καταφέρει να εμβαθύνουν τη σχέση τους πέρα από το αρχικό στάδιο της έλξης και της αδρεναλίνης», εξήγησε, αναφερόμενη σε έρευνες που έδειξαν ότι η ικανοποίηση από τη ζωή είναι πολύ μεγαλύτερη σε εκείνους που θεωρούν τον/τη σύζυγό τους τον καλύτερο φίλο τους.

Τι αποκαλύπτει η ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας

Η ημερομηνία γέννησης του συντρόφου σας μπορεί επίσης να αποκαλύψει άλλα χαρακτηριστικά. Η τάση του για πίστη ή απιστία δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σας πει η ημερομηνία γέννησής του.

Ορισμένες ημερομηνίες υποδηλώνουν ότι έχετε βρει έναν ιδιαίτερα στοργικό σύντροφο. «Αν γεννήθηκε στις 2, 8, 9, 12, 15, 19, 21, 24 ή 29, είναι βαθιά στοργικός, τρυφερός και πάντα κάνει τα αγαπημένα του πρόσωπα να νιώθουν ότι τους εκτιμούν», εξήγησε η Νάρντι. Σε μια άλλη ανάρτηση, μοιράστηκε μερικά ακόμα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις ημερομηνίες γέννησης.

Για παράδειγμα, αν ο σύντροφός σας γεννήθηκε στις 6, 21, 11, 18, 27 ή 8 οποιουδήποτε μήνα, πιθανότατα διαθέτει μοναδική ομορφιά, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Έχουν μια φυσική και ενεργειακή γοητεία που «μαγνητίζει όλους γύρω σας», είπε.

Αν αμφιβάλλετε για την ευφυΐα του συντρόφου σας, ξαναελέγξτε την ημερομηνία γέννησής του! Αυτοί που γεννήθηκαν στις 20, 12, 17, 19 ή 28, έχουν τα πιο οξυδερκή μυαλά.

«Αυτές οι ημερομηνίες αντιπροσωπεύουν άτομα που είναι φυσικά κεκτημένα για τη διανόηση και τη σοφία», σημείωσε η Νάρντι, προσθέτοντας ότι διαθέτουν «το χάρισμα να λύνουν προβλήματα και να αναζητούν λύσεις που οι άλλοι ενδέχεται να παραβλέψουν».

Αυτοί που επιθυμούν έναν παθιασμένο σύντροφο πρέπει να βγαίνουν με άτομα που γεννήθηκαν στις 1, 7, 24, 15 ή 29.

«Αυτές οι ημερομηνίες σχετίζονται με άτομα που μπορεί να είναι έντονα, μερικές φορές ακόμη και απρόβλεπτα», είπε. «Υπάρχει μια ισχυρή δύναμη μέσα σας», η οποία μπορεί να κατευθυνθεί σε ηγεσία ή ερωτικό πάθος.